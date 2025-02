"Scratchnodar" Vesta cska e alcançou o terceiro lugar no Winter Cup RPL

No primeiro tempo, o CSKA era superior ao Krasnodar em todos os aspectos: a equipe do Exército costumava fazer a bola e criar mais momentos de ficção, mas não conseguiu marcar.

O intervalo beneficiou os “touros”. Na segunda metade, eles imediatamente interceptaram a iniciativa e rapidamente levaram o caso ao gol. John Cordoba abriu uma conta no jogo: o atacante marcou aos 51 minutos. A CSKA respondeu aos 67 minutos com o gol de Zemaletdinov, que parou a cabeça nos portões de Stanislav Agrkatsev com a fusão da esquina por Ivan Oblyakov. Três minutos depois, Krasnodar se apresentou novamente graças ao segundo ataque preciso de Cordoba: os colombianos atingiram os portões de Vladislav Torop com um golpe espetacular dos limites penal.

Anteriormente, foi realizada uma competição para o quinto lugar, no qual Rostov derrotou o Moscow Dynamo com uma pontuação de 4: 0.