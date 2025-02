Se a escola em Carpi convidar os alunos a se registrarem no ANPI

Francesco Storace 20 de fevereiro de 2025

Se você faz o bom na escola, estou comprometido com a associação de tempo de tempo. Parece uma medalha de chocolate, uma espécie de preço para aqueles que desaparecem mais, mas é o risco de os alunos da Escola Secundária Fanti em Carpi.

Quem sabe como e quem sabe o porquê, os estudantes adultos do Instituto receberam a carta de recrutamento da ANPI para a campanha de membros no Instituto. Somente o ingresso estava faltando para “voluntários” na guerra na Ucrânia … para relatar o caso, o vice -rossano Sasso, líder de grupo do comitê escolar da sala: «Coisas estranhas estão acontecendo no Liceo Fanti em Carpi. Na escola onde – indiferente – The Vice -Previews é um conselheiro municipal do Partido Democrata, o mesmo em que – sempre casualmente – um manual em que ele ataca, sem tantas palavras de palavras, o ministro Salvini, que é do O texto que é do e -mail institucional da escola é enviado aos estudantes, coincidentemente apenas para adultos, um e -mail de uma associação política da esquerda que nos convida Participar de seus membros e quem ataca o atual governo diariamente “. O livro Anti-Salvini foi descoberto em janeiro, completo com a indignação do ministro Valditara e as desculpas resultantes da editora. Cena ainda mais patética, número dois, Com o diretor pronto para jurar que ele estava sem o conhecimento da carta da ANPI. Para perguntar a uma festa.

Aparentemente, a comunicação “partidária” nos últimos dias foi informada sobre algumas iniciativas de respiração cultural, começando com a “polenta anti -fascista” planejada para o domingo seguinte … deve -se lembrar que a Escola Secundária Carpigiano já está em O centro foi controvérsias políticas nas últimas semanas, primeiro para a aprovação de um livro de inglês no qual havia exatamente um artigo que as medidas anti-imigração do governo Então criticamente criticamente crítica sobre Trump para um mural para os estudantes.

“Nesse ponto, as coincidências realmente dizem muito, temo que uma tentativa constante e contínua de doutrinar os meninos esteja acontecendo nesta escola, com uma clara incapacidade ou falta de querer evitá -lo fora da propaganda política».

Felizmente, o parlamentar da competição foi informado pelo vereador da Carroccio Giulio Bonzanini, que patrocinou as estranhas iniciativas patrocinadas pela Escola Carpi.

Além disso, em uma instituição que promove livros de propaganda política contra um ministro, nada pode fingir. Sasso continua: «Não é inadmissível que o livro político seja feito propaganda política. Após as desculpas da editora, espero as desculpas desses professores, esquerdas e em alguns casos políticos do Partido Democrata, que desempenharam sua missão educacional e seu papel, para que um livro didático claramente prejudicial da reputação da reputação da reputação da um político e ministro responsável. O que eles teriam dito se um professor com o cartão de competição no bolso tivesse decidido ter contratado um livro na escola, no qual Giuseppe Conte de Elly Schlein é claramente atacado? Felizmente, somos diferentes e respeitamos os alunos ». Então os membros da ANPI. A questão é: mas naquele ensino médio ou eles fazem isso?