Se a Europa também nos der farinha de larvas

Atílio Barbieri 23 de janeiro de 2025

Grilos e gafanhotos não são suficientes. Europa dá luz verde para farinha de larvas “trabalhador das trevas” a larva da farinha, enriquecida com adição de vitamina D. É justamente essa a novidade, pois já era possível comercializar a larva da farinha amarela para fins alimentares seca, congelada ou transformada em farinha. Agora foi dada luz verde para a transformação das larvas de Tenebrio molitor, tratadas de qualquer maneira com radiação ultravioleta. Preparação alimentar incluída pela Comissão Europeia na lista de novos alimentos, ou seja, alimentos que, segundo Bruxelas, não foram consumidos “de forma significativa” antes de Maio de 1997.

A mariposa da farinha é um besouro da família dos Tenebrionídeoscom aparência muito parecida com a das baratas comuns, mesmo sendo de tamanho pequeno, também conhecido como besouro-de-moinho por ser um dos besouros que infestam grãos e seus derivados, sejam farinha ou farelo. A luz verde decisiva veio, na verdade, na semana passada, quando a Comissão do Ambiente e da Segurança Alimentar (ENVI) do Parlamento Europeu rejeitou por 39 votos contra, 32 votos a favor e 6 abstenções uma objecção à proposta da Comissão Europeia de colocar o pó de Tenebrio inteiro larvas de molitor, tratadas com radiação ultravioleta, no mercado como novo alimento. A objeção foi apresentada pelos eurodeputados Alexander Bernhuber do PPE e Laurence Trochu dos Conservadores e Reformistas do ECR.





As larvas amarelas do besouro moleiro já tinham recebido luz verde de Bruxelas para serem vendidas secas, congeladas ou em pó. O novo “sim” da UE deixa isto claro farina desde insetos tratados com radiação ultravioleta e depois transformados em pães e pãezinhos, bolos, massas, bem como alimentos processados ​​à base de batata, queijo ou laticínios e compotas de frutas e vegetais. Porém, desta forma um novo alimento ultratransformado chega às nossas mesas. “A chegada ao mercado da farinha de larvas tratada com radiação ultravioleta deve ser acompanhada de uma rotulagem clara, que especifique que a vitamina D contida é produzida artificialmente, para garantir a informação correta ao consumidor”, afirma Coldiretti, que tem estado envolvido em mais tem feito mais de uma batalha para obter uma rotulagem transparente destes novos alimentos.

“O pó das larvas de tenebrione é tratado com raios ultravioleta para obter dois resultados”, acrescenta Coldiretti, primeiro “recuperando a matriz alimentar diretamente no produto e aumentando o teor de vitamina D da mesma matriz. É, na verdade, um produto que é tudo menos natural, mas sim ultratransformadoe que deve conter no rótulo a menção “contém vitamina D produzida por tratamento UV”. No entanto, não há obrigação neste momento. Por ocasião do lançamento dos primeiros produtos à base de insetos no mercado, a Coldiretti solicitou que sua presença fosse mencionada no rótulo, pois o consumo de grilos, gafanhotos e larvas pode causar reações em pessoas alérgicas a crustáceos e ácaros. . Um apelo a que se seguiu a assinatura de quatro decretos para garantir a necessária transparência aos consumidores, tendo também em conta que, segundo Nomisma, a produção de insetos para alimentação na UE poderá atingir as 260 mil toneladas por ano até 2030. Embora muito distante da cultura gastronómica italiana, a introdução de insetos nos alimentos levanta questões importantes em matéria de saúde e segurança alimentar. Em primeiro lugar, porque a maioria destes novos produtos provém de países terceiros, como o Vietname, a Tailândia, o Camboja, o Laos e a China, que ocupam há anos as primeiras posições nas classificações de alarme alimentar.