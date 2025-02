Se a Rússia atacasse a OTAN, a reação seria devastadora, diz o chefe da aliança

Se o presidente russo Vladimir Putin atacado OTANA reação da aliança seria “devastadora”, alertou o chefe da OTAN na quarta -feira.

Falando em uma conferência de imprensa antes de uma defesa Ministros Reunião na sede da OTAN em Bruxelas, Secretário Geral Mark Rutte Ele disse que o problema dos gastos com defesa excederá a reunião.

“Temos planos robustos para manter o nosso um bilhão Pessoas seguras em um mundo mais perigoso “, disse ele, acrescentando que o trabalho está em andamento para aceitar novos objetivos de defesa ambiciosos para os aliados da OTAN.

Muitos aliados, especialmente em Europa e CanadáInvista consideravelmente mais do que outros, disse ele.

OTAN chefe Ele enfatizou que espera ainda mais dos Aliados para cumprir os objetivos de gastos com defesa e, em muitos casos, exceder o objetivo em 2025.

Rutte também apontou que, durante a reunião, os ministros abordam a “campanha contínua das ações desestabilizadoras” da Rússia contra os aliados da OTAN.

Citando o presidente dos Estados Unidos Donald TrumpAs declarações para corresponder ao apoio militar a Ucrâniaagora perto do quarto ano de RússiaA guerra em seu território, Routte disse que concorda com ele que os aliados da OTAN “devem combinar” a assistência de segurança à Ucrânia, mas acrescentou isso para realmente mudar a trajetória do conflito: “Precisamos fazer ainda mais”.

“Entendo completamente que os americanos querem que europeus e canadenses paguem mais”, acrescentou.

Rutte reiterou que eles devem garantir que a Ucrânia esteja na melhor posição possível quando as conversas de paz começarem.

“Toda vez que as conversas começarão … o acordo de paz, ou qualquer outra coisa, deve ser duradouro, durável”, acrescentou.

Perguntado sobre um novo dinamarquês Relatório de inteligência que diz que a Rússia poderia iniciar uma guerra importante na Europa em cinco anos, Routte disse que não quer comentar tudo o que sai da comunidade de inteligência, mas acrescentou que leva essas avaliações “muito a sério”.

“Deixe -me trazê -lo de volta ao que eu disse antes, e é isso que, neste momento, se Putin atacasse a OTAN, o reação Será devastador. Ele vai perder … então não tente. E ele sabe disso, dissuasão e defesa são muito fortes “, acrescentou Routte.

Nele turco A indústria de defesa, Routte, disse que a base industrial de defesa turca, onde há algumas centenas de organizações que trabalham em inovação, é “realmente impressionante”.

“Eu sei que há uma estreita cooperação entre o que você está fazendo em Türkiye, com outros aliados em toda a Europa e com os EUA., E você está realmente fornecendo algumas das peças mais importantes e às vezes os produtos finais, em termos do que os turcos A indústria está produzindo, e só podemos pedir que ele faça mais.