Representantes da Rússia e dos Estados Unidos transmitirão os resultados da reunião em Riyadh aos presidentes dos dois países, e então Vladimir Putin e Donald Trump decidirão mais medidas, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.

Falando em expectativas das próximas negociações, Lavrov disse que gostaria principalmente de ouvir os representantes dos Estados Unidos. “Sempre, quando vamos às negociações com a proposta de nossos parceiros, primeiro queremos ouvi -los. <...> Portanto, nos ouviremos interlocutores. E, é claro, estaremos prontos para responder “, disse o ministro russo em entrevista coletiva depois de negociar com o ministro das Relações Exteriores da Sérvia, Marco Jurich.

Em resposta à questão da possível participação dos países europeus nas negociações sobre a conclusão da guerra russa e ucraniana, Lavrov disse que não sabia por que a Europa participou das negociações. Lembrou -se de ex -chanceler alemão Angels Merkel sobre os objetivos desses acordos.

“Houve ligações na mesma conferência em Munique, especialmente o presidente da Finlândia. <...> Aqui, Alexander Stubb disse que era necessário concluir, acima de tudo, uma trégua e usá -lo para fortalecer os termos militares da Ucrânia “, acrescentou o ministro das Relações Exteriores da Rússia. -Is é que os europeus não saíram em lugar algum, então não sei o que fazer na mesa de negociações. Se eles são assim, seriam expulsos de algumas idéias astutas de conflitos congelantes e, como sempre, em seu humor e hábitos, terão em mente a continuação da guerra, por que os convidam para lá? ”

Anteriormente, o presidente especializado dos EUA, Donald Trump, na Ucrânia e na Rússia, Kit Kellog, disse que não viu países europeus por participantes de negociações de paz na Ucrânia. Segundo ele, Washington não quer “entrar em uma grande discussão em grupo” e “repetir” Minsk “.

Representantes da Rússia e dos Estados Unidos se reunirão em Riad em 18 de fevereiro. Antes, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que as negociações serão realizadas na Arábia Saudita no final da guerra russa de Ikraini, e a Ucrânia também participará deles.

Os Estados Unidos, de acordo com as fontes de notícias da NBC, levarão primeiro negociações separadas com representantes da Rússia e Ucrânia antes das possíveis negociações conjuntas. Ao mesmo tempo, os representantes da Ucrânia, afirmam que o canal de TV ainda não foram convidados para negociações.

Kremlj disse que o principal objetivo da reunião de delegação russa com representantes dos Estados Unidos é a renovação das relações entre os países, preparando possíveis negociações sobre a conclusão da guerra russa da Ikraine, bem como a organização de uma reunião no Vladimir Putin e Donald Trump Reunião. Espera -se que possa passar no final de fevereiro.

As declarações dos EUA sobre o início das negociações causaram preocupação na Europa que serão expulsas dos países europeus do processo de acordo pacífico.

Trump iniciou negociações sobre o fim da guerra na Ucrânia. Ele chamou Putin e Zelean. Como isso foi percebido no mundo “A Ucrânia está fodendo. A propósito, a Europa é”, disse o funcionário ucraniano no comentário sobre o economista