‘Se eles nos cobram 130% …’: Trump diz que 25% de tarifas em aço, importações de alumínio | Notícias do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que anunciará novas taxas na segunda -feira, impondo um serviço de 25% em todas as importações de aço e alumínio, incluindo as do Canadá e do México. Impostos adicionais de importação são esperados no final da semana.

“Qualquer aço que chegar aos Estados Unidos terá uma taxa de 25%”, disse Trump a jornalistas a bordo da Força Aérea One no domingo enquanto viajava da Flórida para Nova Orleans para o Super Bowl, informou a AP. Quando perguntado sobre o alumínio, ele confirmou: “Alumínio também” enfrentaria sanções comerciais semelhantes.

Trump também reiterou seu plano de introduzir “tarifas recíprocas” no meio da semana. “Se eles estão nos cobrando 130% e não cobramos nada, ele não continuará”, citando o presidente dos Estados Unidos. Dimpresar novas tarefas sobre produtos estrangeiros quando outras nações impõem altas tarifas aos bens dos EUA.

A medida marca outro passo nas políticas comerciais agressivas de Trump. Embora anteriormente focados em cortes de impostos e desregulamentação, as tarifas chegarão muito anteriormente neste termo que durante sua primeira presidência.

Trump costumava usar impostos de importação como alavancagem, para aumentar os governos estrangeiros em questões políticas, como imigração ou gerar renda para o orçamento dos Estados Unidos.

Apenas uma semana atrás, prendeu temporariamente uma ameaça tarifária semelhante de 25% em todas as importações canadenses e mexicanas, mas continuou com um imposto de 10% sobre os ativos da China.