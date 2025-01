Se esses tênis ainda não estiverem em sua cesta, Run – J.Law está prestes a vendê -los

Em relação aos sapatos com uma tendência, a coleção de Jennifer Lawrence é o garanhão da ordem. Refletindo as últimas dezenas de sapatos para começar – apartamentos de malha e toras de luxo com sandálias de geléia e mocassins – o Sem ressentimento A atriz foi responsável ou pelo menos desempenhou um papel importante no crescimento da maioria deles. Obviamente, seu gosto é impecável, assim como o futuro, e sim, ele se estende ao mundo dos tênis.

(Crédito da imagem: Splash by Shutterstock)

Em Jennifer Lawrence: A camada de linha; Aimé Leon Dore x New Balance 1906r tênis (US $ 2480); Polo Ralph Lauren Tlété Cotton Crew Socks (US $ 40); Luv Lou A Helena (US $ 160)

Nesta semana, quando o mundo dos tênis estava em entusiasmo com estilos retrô de ginásios universitários na década de 1970, Lawrence dedicou um tempo para apreciar um tipo de treinador muito diferente. Por alguns, grandes tênis podem ser considerados “fora”, mas não no mundo de Lawrence. Lá, a silhueta de New Balance de 1906r é a favorita, em particular um par da colaboração muito popular da marca com Aimé Leon Dore.

Lawrence foi visto andando em Nova York com o marido Cooke Maroney carregando uma versão verde dos tênis 2023, estilizada ao lado de um shoche de ouro polo Ralph Lauren, calças da sala, uma camisa azul e branca de vichy e o casaco de flores da fila. Ela terminou o olhar de inverno com um lenço anexo e óculos de sol Luv Lou. Fácil e confortável, sim, mas o visual também era sofisticado e legal, em particular a escolha de tênis.

Aimé Leon Dore x New Balance 1906R ‘verde’

Claro, não poderia ser tão simples. Seus sapatos, que ela está balançando silenciosamente há pelo menos oito meses, é muito procurada no mercado de tênis, com um tamanho único por US $ 2.480 CABRA. (É importante observar que outros tamanhos optam por preços muito mais baixos.) Vendo isso e sabendo que não posso justificar o pagamento tanto de tênis no momento, fiz em busca de alternativas mais lucrativas. Não demorou muito para tropeçar em um par de tênis não equilibrados de 1906R no Net-a-Porter, que são igualmente bons, mas uma fração de preço a US $ 155. Além disso, eles estão sempre disponíveis na maioria dos tamanhos.

Conhecendo a influência do Lawrence, esses ALTs acessíveis não permanecerão muito em estoque. Role para baixo para comprá -los antes que seja tarde demais.

Compre o New Balance 1906R tênis:

New Balance 1906 tênis em couro de metal e malha forrada com borracha

New Balance 1906r tênis

New Balance 1906 Mesh Rubber, couro e tênis de concha

New Balance 1906r tênis

New Balance 1906 tênis de couro em borracha falsa e malha

New Balance Sneaker 1906r