Se fossemos nós, essas celebridades ganhariam recompensas SAG para a melhor aparência de beleza

Enquanto indicados e convidados estão em plenitude com sessões glamourosas e sessões de glamour de várias horas e sessões de sessões de hotel suntuosas no dia de qualquer programa de recompensa, estamos aguardando impaciente o tempo que podemos plantar na frente da televisão e nos surpreender com a onda de rostos pintados e vestidos de costura varrendo o tapete vermelho. A oportunidade para esta noite, se você não sabia, é o Screen Actors Guild Awards (também conhecido como os prêmios SAG) – estabelecendo os maiores nomes de Hollywood e seus artistas estimados para entregar uma série de looks de beleza que preparam o campo para os mais quentes desta estação da moda.

Com a nossa pipoca de trailer, estamos aos olhos da águia na onda de pálpebras brilhantes, tranças de seda e manicure cativante (Malvado A assinatura da Cynthia Erivo nomeada), que não nos surpreenderá no tapete vermelho hoje à noite. Entre o candidato e a co-estrela de Erivo, Ariana Grande, AorEstrela principal, Mikey Madison, e A substânciaÉ metade da metade impressionante, não esperávamos a escassez de momentos de beleza dignos de interesse – e isso nomeia apenas alguns. Portanto, olhe para este espaço, porque detalhamos nossa aparência favorita de beleza da noite sob o seu pergaminho.

Sofia Carson

(Crédito da imagem: Emma McIntyre / WireImage)

Sofia Carson implorou pela parte lateral profunda com este penteado ultra-brilhante. Seus olhos estavam aquecidos com uma sombra de olho rosa bronzeado, enquanto seus lábios eram acentuados com rosa neutra para combinar com seu vestido de salmão mudo (e sim, suas unhas rosa para bebês correspondem perfeitamente).

Marissa Bode

(Crédito da imagem: Christopher Polk / Variety via Getty Images)

O Malvado-O excelente Bode Marissa homenageou o tapete vermelho com um lábio de bagas profundas e um elegante Chignon detalhado com ondas de dedos inspiradas na década de 1920 (nós mesmos, Oziano).

Anna Sawai

(Imagem de crédito: Neilson Barnard / Getty Images)

Sawai levou a beleza natural a novos picos com esse glamour elegante, permitindo sua brilhante pele e com bochechas levemente niveladas ocupam a frente do palco. BRB, comprando um lápis de lábio rosa pálido como o dele!

Kaitlyn Dever

(Crédito da imagem: Robyn Beck / AFP)

Dever nos faz querer ficar nesta névoa de lavanda, graças ao seu olhar de sombra lilás. A atriz e produtora combinou seu olho de declaração com um lábio de pesca rosa que cumpre seu vestido rosa.

Dylan Mulvaney

(Imagem de crédito: Frederic J. Brown / Getty Images)

A estrela da mídia social, Dylan Mulvaney, homenageou o tapete vermelho com um coque romântico e de pântano do rosto e franjas do bebê. Enquanto os olhos de Mulvaney foram mantidos mínimos, maquiadores Laurel Charleston Pinta seus lábios um tom de bagas de inverno.