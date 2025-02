Se jeans skinny estão realmente de volta este ano, esses são os 5 melhores tops para usá -los com

Apenas quando eu me acomodei para ser uma garota de pernas folgadas ou de barril, outra tendência de jeans (ou neste caso, não novo). O retorno de jeans skinny não era algo que eu esperava, mas não sou muito louco por isso. Inicialmente, os flashbacks do meu eu de 15 anos deitados no chão do lounge de minha mãe tentando colocar um par de jeans “Jamie” (lembra -se deles?) Foram bastante impressionantes. Mas depois de perceber que, como uma pessoa agora na casa dos trinta, não há como apertar em qualquer artigo de moda, me reconciliei com o retorno de um dos meus jeans mais apreciados no início dos anos 2000. longo período em que não conseguia entender usar outra forma de jeans. Então, por que não lhes dar outro golpe?

Para 2025, no entanto, o visual é magro, mas não pulverizado, por isso não fique confuso e não se encontre em um ross de Amigos Situação de calças presa. E em vez de um colete alto e um lenço magro – o Moss Kate por volta de 2007 – existem certos picos que tornam o clássico fresco em vez de ser datado. E depois de procurar alguma inspiração em algumas das mulheres mais elegantes do Instagram, encontrei os 5 melhores estilos que funcionam melhor com jeans skinny no momento. A melhor parte? Você provavelmente já tem todos.

Os melhores tops para usar com jeans skinny em 2025:

1. Nou para andar

Notas de estilo: Há algo chique sem esforço em um topo de pescoço alto e em um par de jeans skinny, certo? Apenas certifique -se de manter a aparência racionalizada entrando – tente adicionar um cinto – e manter a aparência polida enquanto carrega com botas ou sandálias de salto na primavera.

Compre a tendência:

Marcas e Spencer Faca pura de caxemira Marks e Cashmere de Spencer nunca deixam de impressionar.

Reforma Nell tricotado Uma gola creme é muito chique.

Anine Bing Mixagem de lã kyle gola alta Anine Bing sempre tem as melhores bases.

Você sobreporá esse bretão de uma maneira de maneiras.

2. Polo superior

Notas de estilo: Camisas de rugby e camisas pólo são uma mini tendência para 2025, então, naturalmente, elas são usadas como parte do renascimento de jeans skinny. Kara a usava, mas você podia optar facilmente por um estilo de grandes dimensões e usar covardes com balés.

Compre a tendência:

Zara Polo de tricô da costela Eu quero todo o chocolate marrom agora.

Cos Polo de seda de malha

MANGA Pólo em tricô de malha Eu amo isso para a primavera com uma saia e uma trincheira.

Wada Camisa polo de manga comprida com listras azuis Top de estilo de rugby esportivo é uma coisa.

3. Blazer (topo!)

Notas de estilo: Em vez de blazers ajustados que eram usados ​​com jeans skinny e um colete, vá a uma iteração e um estilo superdimensionado ou curvo como uma blusa sem nada abaixo. Ele pode ajudar a equilibrar a perna magra de jeans, criando uma dupla que parece nova.

Compre a tendência:

Alinhar Daphne Boucle Blazer Seja rápido – não há como ele permanecer em estoque por um longo tempo.

Cos Blazer de lã descontraída Vou roubá -lo na seção masculina.

MANGA Blazer estruturado em um cinto Este estilo curvo é tão bom.

A loja Frankie BA CREPE BLAZER Você não pode vencer um estilo de loja de Frankie.

4. Uma camisa clássica

Notas de estilo: Denim, branco clássico ou listrado, qualquer camisa combina com jeans skinny. Estilize o caminho parisiense, como Salome, usando um botão com salto ou uma camada com um colete e uma jaqueta com sapatos chatos.

Compre a tendência:

Sem nada abaixo Jeans clássico Sem nada abaixo está o meu favorito para qualquer tipo de camisa.

Arket Camisa popline de ajuste relacionado Tudo sobre esta silhueta descontraída.

Silêncio Davina grande camisa de jeans de dimensões Eu gosto de ter um sentimento ocidental.

Matte + Camisa de algodão biológico com listras de rede Use um colete superior com balés.

5. T-shirt de ajuste fino

Notas de estilo: Às vezes, a aparência clássica é a melhor: Digite: camiseta e jeans skinny. Gosto por anos, é inegável que é uma daquelas roupas de fácil e empregada que funcionam. Se não estiver quebrado!

Compre a tendência:

Uniqlo T-shirt 100% de algodão supima algodão Eu tentei tantas camisetas brancas, mas o Uniqlo é de longe o meu favorito.

Cos Camiseta de corte limpo regular AS também tem algumas das melhores camisetas.

H&M T-shirt de microfibra ajustada