Se o margaux * é * abandonado, é a bolsa de linha que compramos

Quero prefácio dizendo que nada sobre o que vou dizer que você foi oficialmente confirmado. No entanto, o boato rodopiante da indústria da moda durante a semana passada é que a briga planeja parar sua bolsa mais famosa, o Margaux. A bolsa aberta se tornou uma das bolsas mais procuradas e recriadas a mais procurada na moda, duas qualidades que poderiam explicar a decisão da marca de fazer uma pausa ou deixar o estilo. Está em toda parte, um fenômeno que apareceria na cabeça da filosofia silenciosa de luxo da fila, e é por isso que não fiquei exatamente surpreso quando os iniciados começaram a sugerir on -line que o fim do Margaux estava próximo.

Novamente, a linha ainda não comentou os rumores que tomam forma Reddit,, TwitterE InstagramMas se a marca de moda premiada de Ashley Olsen e Ashley Olsen Leste Ao se preparar para chamá -lo de folhas no Margaux, teremos coletivamente outra bolsa furtiva para substituí -la. E não, outra marca não o fornecerá. Recentemente, a fila abriu suas pré -encomendas para uma nova bolsa, chamada Marlo, e já está a caminho de se tornar o próximo grande sucesso da marca.

A bolsa marlo fila em espuma (Crédito da imagem: linha)

O Marlo foi feito em três opções de cores de couro de sela – a espuma, a castanha e o preto – com tudo o que já precede. (Você sempre pode se juntar à lista de espera, no entanto, e manter os olhos abertos para outras iterações.) A bolsa de levar tudo com uma estrutura macia de 17 “x 12” x 6,3 “é composta de couro 100% bezerro e dobrada com 100% algodão.

A bolsa Marlo:

A linha Bolsa marlo de couro

