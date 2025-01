Matteo Legnani 31 de janeiro de 2025

O Reino Unido está assustado. Em outubro passado, houve uma manobra com 40 bilhões de libras de novos impostos e agora é confrontada com uma recessão que parece destinada a orientar grande parte de 2025. As infra -estruturas públicas são interrompidas na pilha e o sistema de saúde é um colabrod, muito no nível econômico sobre o dos serviços prestados. O governo trabalhista, que se estabeleceu em julho, depois de sobrecarregar os conservatórios para as pesquisas, já está na garganta e na respiração do mundo econômico britânico no pescoço. E o primeiro -ministro Keir Starmer, cuja popularidade é lançada em poucas semanas, está procurando soluções que causam crescimento econômico.

O chanceler da tábua de seleção Rachel Reeves até voou para a China para a busca desesperada de investimentos, o único líder ocidental que quebra a cortina (porque é obrigatório) que o mundo ocidental se viu cada vez mais como uma ameaça. E seu líder do governo escreveu uma intervenção sobre o tempo em que ele não cita ninguém além do inimigo histórico da obra britânica, Margaret Thatcher, que elogiou a capacidade de apresentar o Reino Unido da estagnação da década de 1970 e algumas pedras angulares de seus governos retomadas governos.





“Existe um pântano regulatório que ocorre o influxo de mais bilhões de libras no Reino Unido. Uma confusão de burocracia que se espalhou na economia britânica como algas tóxicas. Uma mudança nas condições econômicas só pode ocorrer através de uma extensão da oferta, Isto é, aumentando a capacidade de produção do país “. E novamente, “Na década de 1980, o governo Thatcher decidiu o capital financeiro. Na era do novo trabalho, levantou oportunidades comerciais de globalização. Esta é a nossa versão”, escreve Starmer, acrescentando que “isso pode parecer um objetivo incomum para o Políticos trabalhistas.

Um iniciante que não apenas fala como Thatcher, mas também como Trump, olhando para a simplificação da burocracia federal que o presidente dos EUA colocou no topo de sua agenda do governo (e que começou a implementar na terça -feira, oferecendo oito meses de salários para dois milhões de funcionários federais, sob condição de renunciar com efeito imediato). E se o primeiro -ministro britânico quer se tornar americano, seus compatriotas parecem segui -lo, pelo menos sobre a questão da segurança. Após o horrível caso do filho de imigrantes ruandesos que escaparam por toda a vida (porque menor no momento dos fatos) depois de matar três meninas em Southport em julho passado, uma investigação do think tank revelou mais em comum que os 55% dos britânicos seria a favor de reparar a pena de morte para punir os crimes mais horríveis.