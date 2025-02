Se você deseja garantir chique, sugiro que você considere esta tendência da jaqueta alta

Quando estou procurando um guarda -roupa para realmente aumentar meu estilo, foco em dois elementos -chave: uma forma forte e um design portátil.

Se uma peça verificar essas caixas, o restante da minha roupa naturalmente configura. É por isso que sempre sou atraído por silhuetas impressionantes e, recentemente, conheci uma tendência blazer que faz exatamente isso. Entre no blazer com gravata. Com ombros pontiagudos e um corte elegante, como todos os grandes blazers fazem, esse estilo é distinguido com um detalhe da gravata de redução de tamanho. O resultado? Um elemento que abraça o corpo e refina instantaneamente qualquer aparência.

Embora ele apenas desembarque no meu radar, os Blazers estão ligados ao caldo da cintura Aiguë por algum tempo. Parece uma evolução natural da tendência de grandes dimensões do blazer que dominou as temporadas passadas – oferecendo uma alternativa mais personalizada e melhorando a forma, mantendo a mesma sensação polida. E com roupas com cinto que tendem a todos os níveis, sua chegada não poderia ser melhor cronometrada.

A melhor parte? Você pode fazer essa aparência com peças que você já tem. Basta envolver um cinto de gravata ao redor do seu blazer favorito e você terá um efeito curvo instantâneo que parece fresco e alto. Se, no entanto, você preferir comprar um estilo completo, vasculhei minhas marcas favoritas para encontrar os melhores estilos disponíveis para comprar agora.

Como as pessoas da moda o conhecem há muito tempo, são os menores ajustes de estilo que têm o maior impacto. Leia o restante para descobrir a tendência do blazer do JUTE TIE-JUTE abaixo.

Blazers de TIE-WOZIST para comprar:

E outras histórias Blazer em lã de gravata Essa tonalidade marrom de chocolate rica sempre parece tão chique com hematomas leves e rosas macias.

Eu amo isso na sombra preta clássica, mas também é entregue em um rico tom de azeitona.

Max Mara Blazer em lã, seda e cashmere Randers A sombra neutra macia torna essa camada elegante tão fácil de cair em um guarda -roupa de cápsula.

Derramar Envelope de cetim preto blazer Sempre voltarei ao Toteeme para suas bases chiques e altas.

MANGA Blazer estruturado em um cinto Esse elegante estilo de manga vem com um cinto mais tradicional.

Zara Blazer com cinto com ombro A silhueta estruturada faz com que isso pareça muito mais caro do que isso.

Joseph Jaqueta de Crepe de Costura Victor

NEMA TRITICO Blazer em couro de grande tamanho Esta opção de couro será lindamente aclamada com saias flutuantes e mais delicadas.

Seguindo Blazer relaxado com gravata plissada texturizada Ele vem nos tamanhos britânicos 6-26.