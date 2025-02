Se você é calça anti-skinny, a roupa fará com que as calças folgadas atualizem em 2025

Estou certo de que agora você ouviu os rumores de que as calças magras retornam, mas isso não significa que você precisa apoiar esse retorno. A boa notícia é que Puffy As calças são sempre uma coisa, e Hailey Bieber acaba de solidificar nesta noite passada em Nova York.

Durante o caminho para uma partida de basquete, Hailey e Justin foram fotografados com calças folgadas, mas vamos nos concentrar em Hailey. Ela abraçou completamente o tema esportivo e usava uma jaqueta de bombardeiro decorada com patches de Nova York. Ela completou o visual com um par de mocassins com meias e um pequeno saco de alça marrom superior com chocolate.

Então, para resumir, a fórmula de Holding que Bieber usava foi codificada em 2025. Por quê? Ele combina calças amplas com um bombardeiro de couro e meias com mocassins, que são duas coisas que cada pessoa elegante já está usando este ano. Se você estiver lá, continue rolando para comprar o visual, bem como calças mais soltas, se estiver procurando um par fresco.

(Imagem de crédito: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images)

(Imagem de crédito: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images)

Em Hailey Bieber: Jaqueta kith; A linha Bolsa Ingrid ($ 2950)

