‘Se você puder fornecer dados de biryani…’: Kunal Kamra ataca o CEO do Blinkit, aponta ‘exploração’ de parceiros de entrega

O comediante Kunal Kamra gerou amplo debate esta semana depois de acusar empresas de comércio rápido de “explorar trabalhadores”. Os comentários vieram em resposta a uma postagem do CEO da Blinkit, Albinder Dhindsa, descrevendo os muitos itens encomendados na véspera de Ano Novo, com Kamra insistindo que o problema não era isolado.

O comediante também buscou informações sobre o número total de entregadores que trabalharam em cada empresa e depois o número de horas que trabalharam em 2024. Ele pediu às empresas de comércio rápido que descrevessem quantos quilômetros esses trabalhadores percorreram, o número de pedidos que entregaram e o total . de dinheiro que foram pagos ao longo do ano. Outro detalhe procurado por Kamra dizia respeito a acidentes ou mortes no cumprimento do dever e às indenizações resultantes.