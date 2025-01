Se você quiser usar jeans e uma camiseta em Paris, é a única maneira de fazer isso

Em Paris, a moda está inteiramente nessa elegância chique sem esforço, discreto, por isso Parisiense. Como você faz isso? Assim como Elsa Hosk fez.

Durante a semana de alta costura em Paris, Hosk usava um tee gráfico do Mickey Mouse associado a jeans com pernas retas. Embora essas duas peças únicas possam não gritar “chique francês”, adicionando uma camada de pêlo à aparência cara, bombas de couro patenteadas e uma bolsa Hermès transformou sua roupa em um autêntico conjunto parisiense. Essa abordagem ilustra como pegar peças simples e criar uma aparência sem esforço com acessórios altos e roupas ao ar livre de luxo -algo que as mulheres francesas e celebridades de vanguarda -como estética parisiense.

Mesmo que sua camiseta não ofereça um gráfico, essa fórmula de retenção ainda está funcionando perfeitamente. Por exemplo, vi uma francesa local vestindo uma camiseta branca crocante com jeans de cano, botas e um longo casaco, criando um visual que mistura lindamente conforto com costura.

Ansioso para recriar esses looks? Continue rolando para ver e compre as peças que o ajudarão a aperfeiçoar a roupa de jeans e tee que é aprovada para as ruas de Paris.

Recrie a roupa legal com a casualidade de Elsa Hosk

Junk food Salário mickey t -shirt Não acredito que digo isso, mas estava convencido a comprar uma camiseta do Mickey Mouse.

Levi’s 501 ’90s Jean com o tornozelo direito dos anos 90 Duas palavras: clássico e lisonjeiro.

Mostre -me seu mumu Lombardi Long Cardi

Jeffrey Campbell TOOT TODO Eu os descobri hoje e não consigo parar de pensar nisso.

H&M Camiseta impressa impressa

Agolde Jeans orgânicos com uma perna direita efilogada Eu sempre volto a Agolde para jeans que posso levar do dia para a noite.

Para um casaco ilegal, você não pode superar esse preço.

Schutz Bombas de dedos da mola Estilo com mangueira de fogão ou jeans de perna larga.

Ler Camiseta Margo Cotton-Jersey Celebridades como Hailey Bieber e Jennifer Lawrence amam o básico do guarda -roupa de Leset.

Reforma Cynthia High Rise Straight Long Jeans Estes estenderão suas pernas como as outras.

Adrienne Landau O casaco Rosalie