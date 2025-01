Sean ‘Diddy’ Combs faz ‘birras’ enquanto Luigi Mangione rouba a cena na prisão do Brooklyn

Mangione foi preso em 9 de dezembro pelo assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson. Desde então, ele se declarou “inocente” em um tribunal do estado de Nova York de múltiplas acusações de assassinato, incluindo assassinato como ato de terrorismo.

No entanto, fontes disseram à publicação que Mangione era “amado pelos prisioneiros”, que também partilham as suas próprias histórias de perda de entes queridos devido a cuidados médicos deficientes. Os dois reclusos também partilham uma equipa jurídica (com os seus advogados casados), mas alegadamente não tiveram contacto um com o outro.