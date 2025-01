Sean ‘Diddy’ Combs ‘pendurou a vítima em uma varanda de apartamento; envolvido no tráfico sexual de três mulheres

Eles disseram que o ponto de vista do governo depende da caracterização de ações sexuais como “sujo, nojento ou inerentemente desagradável” e mostra que o governo “busca atividade sexual não satisfeita e que implica, apesar de todas as evidências de outra forma, que o A participação de uma mulher deve ter sido forçada.

No início deste mês, os advogados de defesa disseram em documentos judiciais que as acusações descritas na acusação foram uma reação “sexista e puritana” dos promotores a atos sexuais consensuais entre adultos organizados.

Agnifilo, em comunicado, disse que Combs permanece comprometido com as acusações de combate.

A acusação alega que os pentes usaram força, ameaças e coerção para forçar as vítimas, incluindo as três mulheres, a participar de atos sexuais comerciais. Além disso, ele afirma que submeteu suas vítimas à violência, ameaças de violência, ameaças de danos financeiros e de reputação e abuso verbal.

Os promotores adicionaram novos detalhes à sua acusação contra os pentes de Sean ‘Diddy’ na quinta-feira, revelando que o magnata do hip-hop, que está programado para um julgamento de maio, é acusado de pelo menos três mulheres e uma vez pendurado em alguém de uma varanda de hotel durante um conspiração criminal organizada de duas décadas, conforme relatado pelo Associated Press .

