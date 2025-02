Sean ‘Diddy’ pentes levados ao hospital para ressonância magnética durante a detenção federal: relatório

O rapper Sean “Diddy” Combs, atualmente esperando o julgamento por acusações de trânsito sexual, foi transportado de um centro de detenção federal no Brooklyn para um hospital na última quinta -feira (30 de janeiro) para uma ressonância magnética, segundo um relatório. O transporte ocorreu por volta das 22:00, com os pentes que se moviam para o escuro do Metropolitan Detenção Center (MDC) para o Hospital Brooklyn.

As fontes informaram a página seis, conforme relatado pelo New York Post, que o magnata da música de 55 anos foi transportado para o hospital para teste de ressonância magnética não invasiva. Embora a natureza das preocupações médicas que causam o teste ainda seja clara, a medida é produzida em meio a procedimentos legais contínuos nos quais os pentes enfrentam acusações de tráfico sexual.

A varredura médica foi autorizada porque o joelho de Combs estava preocupado, com a fonte citando a história dos problemas do joelho do rapper após sua participação na Maratona de Nova York.

Para manter a discrição e minimizar a especulação, entre outros presos e funcionários da prisão, a transferência foi feita sob a cobertura do escuro, explicou uma fonte.

A Atualmente, Combs está esperando o julgamento e permanece sob custódia no Metropolitan Detenção Center, no Brooklyn.

Depois de se submeter a ressonância magnética não invasiva, Combs retornou à sua cela no Metropolitan Detenção Center (MDC) no Brooklyn na mesma noite. Ele não passou a noite no hospital, de acordo com a fonte citada no relatório.

“Por razões de privacidade, segurança e segurança, não comentamos as condições de confinamento para ninguém sob nossa custódia incluir status médico ou viagens médicas”, o porta -voz do escritório da prisão foi convocado pelo New York Post.

Diddy Combs é acusado de abusar de várias mulheres. Os cargos também incluem declarações que forçaram as mulheres a participar de “Freak-offs”, durante as quais se dedicaram a atos sexuais com escoltas masculinas sob sua supervisão.

Combs negou todas as acusações de irregularidades. Seu julgamento está programado para começar em 5 de maio.

Fonte