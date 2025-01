“Estou convencido de que não há caminho de volta”, cita RIA Novosti os seus comentários sobre a suspensão do trânsito de gás através da Ucrânia.

O responsável norte-americano acrescentou que a Europa já não depende da energia russa, o que conduz ao crescimento da indústria de gás natural liquefeito dos EUA.

Lembramos que o fornecimento de gás russo pela Gazprom através da Ucrânia tornou-se técnica e legalmente impossível desde as 8h, horário de Moscou, de 1º de janeiro de 2025. Os acordos assinados em 30 de dezembro de 2019 sobre a organização do transporte de gás russo através do território de A Ucrânia e a interação entre os operadores das redes de transporte de gás dos dois países expiraram.

O conselheiro de segurança nacional do presidente dos EUA, John Kirby, elogiou Kiev por interromper o trânsito do gás russo, observando que a medida está alinhada com a política bipartidária de longa data dos EUA, que visa reduzir a “dependência” da Europa do gás russo.

Entretanto, o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, disse que Bratislava tomará as medidas mais duras contra a Ucrânia se o problema com o trânsito do gás russo não for resolvido. Ele observou que a república poderia suspender a entrega de ajuda humanitária a Kiev ou interromper o fornecimento emergencial de eletricidade à Ucrânia, que enfrenta cortes de energia.