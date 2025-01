Segunda posse de Trump: o que esperar?

O presidente eleito, Donald Trump, fez jus à sua reputação de ser previsivelmente imprevisível na sexta-feira, quando anunciou abruptamente que iria ordenar o seu abertura A cerimônia será transferida para dentro da Rotunda do Capitólio antes das temperaturas frias esperadas na próxima semana.

O anúncio desencadeou uma onda de planeamento improvisado, em que o pessoal do Congresso foi forçado a atirar pela janela meses de logística cuidadosamente deliberada, e alterou os planos para as centenas de milhares de membros do presidente eleito. apoiadores que se deslocaram à capital nacional para participar nas festividades.

“Há um explosão ártica varrendo o país. Não quero ver pessoas feridas ou feridas de forma alguma”, disse ele em seu próprio site de mídia social, Truth Social. “Portanto, ordenei o discurso de posse, além de Eu rezo e outros discursos, que serão proferidos na Rotunda do Capitólio dos Estados Unidos, usada por Ronald Reagan em 1985, também devido ao clima muito frio.”

Multidões de seguidores muitas vezes se reúnem em massa no Centro Comercial Nacional assistir à cerimônia em grandes telões instalados nas laterais do extenso parque histórico. Mas Trump disse que aqueles que vierem a Washington agora podem se reunir na vizinha Capital One Arena, sede do Washington Wizards da NBA e da NHL. Capitaispara assistir à cerimônia ao vivo.

O presidente eleito disse ainda que o local “será a sede do desfile presidencial“, uma marcha cerimonial que os presidentes normalmente fazem do Capitólio à Casa Branca em seu primeiro dia de mandato. Não está claro o que ele quis dizer com sua postagem no Truth Social, mas ele disse que depois de fazer o juramento de posse se juntará à multidão na Arena Capital One.

Antes de Trump chegar ao Capitólio para tomar posse por volta do meio-dia de segunda-feira, ele começará o dia com um igreja serviço religioso na Igreja Episcopal de São João, localizada em frente à Casa Branca Parque Lafayette. Em seguida, ele participará de um chá na Casa Branca com sua esposa, Melania, o presidente cessante, Joe Biden, e a primeira-dama. Jill Biden.

Após a conclusão desses eventos, Trump irá ao Capitólio para seu comício de última hora com apoiadores. Ele então irá à Casa Branca para iniciar seu primeiro dia oficial no cargo com uma esperada enxurrada de ações executivas. Os eventos do dia terminarão com um trio de bailes inaugurais somente para convidados, realizados em Washington: o Baile Inaugural do Comandante-em-Chefe, o Baile Inaugural Liberty e o Baile Starlight.

Espera-se que Trump discurse em cada uma das reuniões, que se destinam aos militares, aos seus apoiantes e aos principais doadores, respetivamente.