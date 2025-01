Segundo a internet, todo mundo usa shampoo de drogaria em 2025: 9 fórmulas aprovadas pelo editor

Os usuários da Internet estão frequentemente ocupados com produtos de luxo. Seja um blush sofisticado ou um batom de grife, muitos produtos de beleza que se tornam virais têm preços elevados. De vez em quando, porém, um produto acessível circula. Estou falando de produtos como o filtro líquido ELF Halo Glow (US $ 14) ou a L’Oréal Infallible Foundation (US $ 17), você sabe, aqueles que você pode comprar na hora de ir à farmácia.

Este é o caso da mais recente obsessão da Internet. Embora eu admita que isso não aconteceria, 2025 parece ser o ano em que trocaremos xampus caros de salões de beleza por shampoos de drogarias. Até os criadores de conteúdo estão seguindo a tendência. Alix Earle, por exemplo, tornou-se recentemente poética sobre seu shampoo e condicionador Pantene favorito. Outras pessoas destacam suas fórmulas favoritas de marcas clássicas de drogarias como L’Oréal, Herbal Essences e Head & Shoulders.

Mantendo o espírito de trocas de cuidados com os cabelos acessíveis, pensamos em compartilhar nossos xampus favoritos de drogaria. Sim, somos editores de beleza e aprovamos esses planos econômicos. Continue rolando para ver nove opções aprovadas pelo editor.

1. Shampoo exclusivo Kristin Ess The One

Kristin Ess O shampoo exclusivo Este shampoo é adequado para todos, todos os tipos e texturas de cabelo. É livre de sulfato, livre de crueldade e vegano, e remove óleo e resíduos sem tirar a umidade dos fios. Ele usa “Tecnologia Zip-Up”, também conhecida como um complexo de fortalecimento proprietário formulado para reparar pontas duplas.

Compre o condicionador:

CABELO KRISTIN ESS O condicionador único

2. Shampoo Hidratante Saltair Moisture Bound

Salgador Shampoo hidratante com limite de umidade Tente encontrar um shampoo de drogaria que cheire melhor que o Saltair. Apostamos que você não pode. Com notas de rosa, jasmim e sândalo cremoso, tem um cheiro quente, sedutor e luxuoso. Ele também contém Óleo de Monoi, Óleo de Pequi e Óleo Abissínio para cabelos limpos, hidratados e macios como pétalas.

Compre o condicionador:

Salgador Condicionador Hidratante com Limite de Umidade

3. Shampoo Fortalecedor Fundamental Blake Brown Baunilha e Sândalo

Blake Brown Shampoo Fortalecedor Fundamental com Baunilha e Sândalo Este shampoo da marca homônima de Blake Lively é outro que tem um cheiro incrível e ao mesmo tempo beneficia nossos cabelos. As notas da fragrância incluem bergamota, zimbro, jasmim, sândalo e baunilha. A fórmula contém proteínas vegetais para fortalecer o cabelo e reduzir a quebra.

Compre o condicionador:

Blake Brown Máscara Nutritiva Fundamental Néctar Selvagem Sândalo

4. Shampoo Hidratante com Óleo de Alecrim L’Oreal EverPure

L’Oréal Shampoo EverPure Moisture com óleo de alecrim O óleo de alecrim se tornou viral nas redes sociais por sua capacidade de estimular o crescimento e a densidade do cabelo. Adoramos que esteja incluído neste shampoo. Use este para hidratação, maciez e brilho de alto impacto.

Compre o condicionador:

L’Oréal Condicionador de óleo de alecrim EverPure Moisture

5. Shampoo Brilhante L’Oreal EverPure

L’Oréal Shampoo brilhante sem sulfato EverPure A L’Oreal lançou recentemente esta iteração de seu shampoo EverPure, e seríamos negligentes em não mencioná-lo. Contém ácido glicólico (estranho, nós sabemos, mas ouça-nos) para selar as fibras capilares e dar-lhes um brilho vítreo. Funciona muito bem em cabelos secos, opacos e com coloração.

Compre o condicionador:

L’Oréal Condicionador brilhante sem sulfato EverPure

6. Shampoo suave de segunda-feira

Se você tiver problemas com textura áspera ou rebelde, recomendamos experimentar o Shampoo Suave de Segunda-feira. Formulado com proteína de trigo e óleo de abacate, forma uma espuma sedosa, limpa eficazmente o couro cabeludo e deixa o cabelo muito macio.

Compre o condicionador:

SEGUNDA-FEIRA Condicionador suave de segunda-feira

7. Shampoo Reparador Hidratante Odele

Na pele Shampoo Reparador Hidratante Odele oferece fórmulas com qualidade de salão por uma fração do preço. Este, chamado Shampoo Reparador de Umidade, usa aminoácidos e quinoa para limpar o cabelo sem retirar a umidade necessária. Na verdade, hidrata os cabelos, ao mesmo tempo que aumenta o brilho e realça a cor.

Compre o condicionador:

Na pele Condicionador reparador de umidade

8. Shampoo de óleo de argan marroquino OGX

OGX Shampoo Marroquino com Óleo de Argan Alguns membros da equipe de beleza Who What Wear usam shampoos OGX há anos. Este, o Shampoo OGX Moroccan Argan Oil, é um clássico. Contém óleo ultra-hidratante, além de lipídios e proteínas para reparar visivelmente os danos. Ah, e tem um adorável aroma floral cítrico.

Compre o condicionador:

OGX Condicionador de óleo de argan marroquino

9. Shampoo de limpeza clássico para cabeça e ombros