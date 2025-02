Cerca de 10% dos trens 2022-2023 retornaram à Rússia, escreve Vedomosti com relação aos resultados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

De acordo com os resultados do estudo, mais de um quarto dos pesquisados ​​(26,7%) mudaram o país de residência durante a emigração. Em quase metade dos casos (46,8%), os entrevistados se mudaram para outros países pelo menos duas vezes.

Na maioria das vezes, os participantes da pesquisa deixaram a Rússia na Geórgia (15,5%dos entrevistados), Cazaquistão (10,5%), Armênia (9,9%), Israel (8,4%), Turquia (8,3%), Alemanha (5,7%) e Sérvia (4,6 %). Além disso, a maioria dos russos que inicialmente se mudou para a Geórgia, Armênia, Cazaquistão e Turquia e depois foi morar em outro país.

Um total de cerca de 650.000 pessoas poderia deixar a Rússia em 2022, elas acreditam em Ranep. A avaliação do autor do estudo baseia -se em dados dos serviços estatísticos nacionais do estado, nos quais os russos estão se movendo principalmente, bem como dados sobre a transferência da Rússia e os países da mudança. Estamos falando de países cis, Geórgia, União Europeia, Israel, EUA, Canadá, Austrália, Suíça, Turquia, Sérvia, Montenegro, Mongólia e Argentina.

Ao mesmo tempo, os especialistas que exploram a validação observaram que é difícil determinar o número de pessoas que emigraram da Rússia em 2022-2023.

Após o início da invasão russa completa na Ucrânia em fevereiro de 2022, alguns cidadãos da Federação Russa deixaram o país. A próxima grande onda de migração ocorreu em setembro de 2022, quando as autoridades russas anunciaram mobilização no país. Quantos russos deixaram o país no fundo da guerra é desconhecido.

Os dados de Ranepas difere repentinamente do número de russos que retornaram às autoridades russas e propaganda. Então, lembra Bell, no verão de 2023, presidente assistente da Federação Russa Maxim Oreshkin Ele disseIsso é cerca de metade dos russos que saíram após a proclamação da mobilização retornar à Rússia. Estimativas semelhantes Guiado Vladimir Putin. No entanto, eles não relataram quantos cidadãos do país foram deixados no fundo da guerra.

Em dezembro de 2023, Izvestia, com relação aos dados da Finion, especializada na assistência no design de uma permissão para residência no exterior, relatou que cerca de 40% dos trens foram devolvidos à Rússia. O mesmo artigo fornece uma avaliação das empresas de trabalho, segundo as quais 26% dos russos deixaram o eixo para a Rússia.

Em julho de 2024, a publicação de Bell publicou seu próprio estudo de quanto russo deixou a terra no fundo da guerra. Segundo jornalistas, estamos falando de cerca de 650.000 pessoas que deixaram a Rússia e não retornaram até o momento da publicação do estudo.

