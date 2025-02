Segure – acho que os BAFTAs acabaram de provar que esse produto de maquiagem há muito tempo está de volta

Isso remove muito para atrair minha atenção de looks de tirar o fôlego que desfilaram no centro de Londres no BAFTAS de 2025. (E apimentar meu interesse consequentemente.)

Se você der uma olhada no Arsenal de beleza dos maquiadores de celebridades mais solicitados, perceberá que alguns elementos essenciais são usados ​​para garantir a melhor aparência brilhante no filme durante a temporada de recompensa. Isso inclui um primer realmente hidratante, um batom duradouro e agora, um lápis de sobrancelha.

(Imagem de crédito: Getty Images)

De fato, a ferramenta de definição de arco que definiu grande parte dos looks de beleza mais memorável da última década retornou com pessoas como seus Ronan, Raffey Cassidy e Letitia Wright relutavam em conselhos emplumados, caudas cheias e sobrancelhas cheias.

Enquanto os Baftas tiveram os inúmeros momentos de emblemático penteados de Gwyneth Paltrow em 1998, com brilho Jodie Turner-Smith e rosa vibrante em 2023-o ressurgimento de lápis de lápis pode ser o mais fácil de reproduzir.

Zoë Saldaña, que é indicada na categoria da melhor atriz por sua performance no gênero épico da língua espanhola Emil PérezAberto para uma aparência mais mínima com um lábio com tons nus e um olho sensual feito de tons nus monocromáticos correspondentes. No entanto, foram suas sobrancelhas ousadas que realmente dominaram.

Anna Kendrick optou por uma frente mais fina dos anos 90, mas usou um lápis de sobrancelha para definir suavemente sua forma e adicionar uma varredura de cores onde as sobrancelhas poderiam ter sido um pouco escassas. Selena Gomez também usou um lápis de sobrancelha para dar uma certa estrutura no final da sobrancelha para criar esse cobiçado contorno alongado.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Depois de anos para ver sobrancelhas laminadas e um bom comando de microblading, o tapete vermelho, é revigorante ver um retorno a esse estilo mais sem esforço. Claro, também é a beleza de usar um lápis de sobrancelha.

O ponto fino e o acabamento pigmentado significam que você pode ser super preciso, levando a uma textura mais natural ou apenas resultados – com linhas finas que imitam o cabelo da sobrancelha existente. É também um dos produtos de beleza mais acessíveis, porque alguns dos lápis de sobrancelha mais poderosos custam apenas £ 20.

Tome nota dos participantes em 2025 BAFTAs e opte por uma fórmula cremosa, uma sombra impressionante e uma aplicação fácil para essa aparência mista aprovada por celebridades. Do teste anti -dependente até produtos com catapora integrada, a criação de levantamento e vivacidade instantâneos fornecem lápis de sobrancelha é apenas uma corrida. Compre os melhores lápis de sobrancelha na frente.

