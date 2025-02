Segure as leggings pretas – Kendall e Hailey acabaram de dizer que essa cor é mais legal

Se houver um subconjunto de pessoas da moda a quem sempre procurarei uma inspiração em serviço, deve ser os modelos. Jogando um esforço chique, quando eles lançam uma nova visão elegante do curativo diário, você sabe que terei cuidado.

E o que poderia ser melhor do que a aprovação de um modelo de uma nova tendência de licença? Aprovações de dois modelos. Sair um do outro alguns dias na mesma tendência das calças que levantaram completamente sua aparência, nesta semana, vi Kendall Jenner e Hailey Bieber Styling pares de perneiras verdes surpreendentemente semelhantes.

Uma alternativa bem -vinda às leggings negras que bagunçam tantos guarda -roupas, essa tendência emergente parece um novo desvio que acrescenta interesse a uma aparência simples, sem superá -la.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Dando suas leggings verdes e borda elevada, Bieber denominou seu par de verdes da floresta aninhado em meias brancas com tênis brancos baixos. Carregando o seu com um moletom confortável com capuz e uma jaqueta de couro de grandes dimensões, o modelo colocou uma virada incógnita em seu estilo, completando seu visual com óculos escuros e um boné do mar.

Adicionando uma sombra de terra e terrosa, a escolha das leggings de Bieber impediu que sua roupa se sentisse muito escura e pesada enquanto recebia uma paleta mais rica que se sente apropriada quando nos aproximamos dos dias mais brilhantes da primavera.

(Crédito da imagem: backgrid)

Adotando uma abordagem como isenta de seu estilo de leggings, Jenner surgiu esta semana estilizando seu par verde com uma jaqueta de lã ajustada em um tom cinza profundo.

Um acordo de cores incomum, mas muito chique, a roupa verde e cinza para Jenner foi considerada e chique sem se sentir difícil – praticando a versatilidade silenciosa da tendência das leggings sob o radar.

Infiltrando -se em grupos de moda que existem além dos círculos de celebridades, fica claro que há um apetite crescente pela tendência nas cores das leggings verdes. Embora as leggings negras sejam obrigatórias para o guarda -roupa, acho que essa alternativa chique torna a construção de uma roupa interessante que é muito mais fácil.

Da minha parte, fico feliz em energizar minha coleção de roupas com esta troca sutil, mas impactante. Se você também estiver, leia o restante para descobrir nossa modificação das melhores leggings verdes abaixo.

Compre leggings verdes:

Adanola Leggings finais – verde do pino Estes estão disponíveis nos tamanhos XXS – XXXL.

Ilha do rio Leggings com nervuras com alto caqui O efeito nervoso fornece essas sensações polidas, o que os torna mais fáceis de estilizar durante o dia.

Betty Sweatshy LEGA de Yoga Super Sweet 7/8 Estatue-os com o sutiã esportivo com o ginásio ou associe-se a uma camiseta quadrada e uma jaqueta de couro para a vida cotidiana.

Seguindo Perneiras inteiramente longas em verde verde Essas leggings verdes da floresta parecem muito mais caras do que realmente são.

Skim Cáqui se adapta a todas as leggings O Skim’s é adequado para todas as leggings é o favorito nos círculos da moda para o seu acabamento elegante e confortável.

Varqueur Leggings de Jersey de FreeSoft ™ Estes também vêm em dois outros tons.