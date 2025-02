"Seis escalas em 48 horas, um sinal muito preocupante": Isso é o que é realmente um ódio vermelho

Daniele Capezzone são Olho de café Analise os fatos mais importantes que encontram espaço nos jornais nacionais. E, de fato, eles mantêm o banco hoje, na segunda -feira, 10 de fevereiro, os atacantes vermelhos no dia da memória para a tragédia dos buracos de zinco. Após os vândalos de Basovizza, os companheiros em ação em toda a Itália. De Lazio ao Piemonte, da Sardenha a Abruzzo: Escrito contra as vítimas dos partidários comunistas de Tito. Controverso e colisões também nas escolas. Uma imagem alarmante na qual o diretor de publicação da Libero vive: “Pelo menos 6 cenários em 48 horas, para nós, isso é um ódio perigoso de um ódio vermelho”. Finalmente, o silêncio e a ausência de convicção falam claramente da esquerda. Como observado em seu artigo principal, o diretor Mario Sechi, seus companheiros estão sempre do lado errado. Abaixo, você encontrará a discussão completa da imprensa de Daniele Capezzone.