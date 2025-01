Seis índio-americanos empossados ​​​​como membros da Câmara dos Representantes dos EUA | Notícias do mundo

WASHINGTON: Numa ocasião importante para os índio-americanos, seis dos seus líderes tomaram posse na sexta-feira como membros da Câmara dos Representantes dos EUA, a maior até agora para a comunidade étnica minoritária nos Estados Unidos. “Quando tomei posse pela primeira vez, há doze anos, era o único membro indiano-americano do Congresso e apenas o terceiro na história americana. Nossa coalizão agora tem seis membros! Estou entusiasmado em dar as boas-vindas a mais índio-americanos nos corredores do Congresso nos próximos anos! O congressista Dr. Ami Bera disse em uma postagem no X.

Quando tomei posse pela primeira vez, há doze anos, era o único membro indiano-americano do Congresso e apenas o terceiro na história americana. Nossa coalizão agora tem seis membros! Estou entusiasmado em dar as boas-vindas a mais índio-americanos nos corredores do Congresso nos próximos anos! pic.twitter.com/CpLVST2g7H -Ami Bera, médica (@RepBera) 3 de janeiro de 2025

O Bera mais velho, que foi empossado pelo sétimo mandato consecutivo como representante do 7º distrito congressional da Califórnia, também postou uma foto dos seis congressistas indiano-americanos no plenário da Câmara. Suhash Subramanian, que representa o 10º distrito congressional da Virgínia, é o mais novo índio-americano a servir na Câmara dos Representantes. “Primeiro dia de trabalho! “É uma honra ser empossado no 119º Congresso e estou animado para começar a trabalhar para alcançar resultados para o VA10”, disse ele ao postar uma foto sua com sua família e o presidente da Câmara, Mike Johnson.

“Pronto para servir”, disse o congressista Shri Thanedar, que representa o 13º distrito congressional de Michigan, ao postar uma selfie sua na Câmara do Estado. Todos os seis legisladores indiano-americanos são do Partido Democrata e votaram no líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, na eleição para presidente da Câmara. O republicano Mike Johnson foi eleito presidente da Câmara dos Representantes.

O congressista Ro Khanna representa o 17º distrito congressional da Califórnia e Raja Krishnamoorthi representa o 8º distrito congressional de Illinois. A congressista Pramila Jayapal, representando o 7º Distrito Congressional do Estado de Washington, é a primeira mulher indo-americana eleita para a Câmara dos Representantes.

Todos os três – Khanna, Krishnamoorthi e Jayapal – prestaram juramento pelo quinto mandato consecutivo, durante o qual emergiram como legisladores poderosos à sua maneira. Krishnamoorthi é um membro graduado do poderoso Comitê da China e também membro do Comitê de Inteligência da Câmara. Jayapal é o líder do poderoso grupo progressista de legisladores. Khanna não é apenas membro de vários comitês poderosos da Câmara, mas também é visto por alguns como um potencial candidato presidencial nos próximos anos.

Os seis índios americanos constituem um Samosa Caucus informal, termo cunhado por Krishnamoorthi. Quando tomou posse para seu primeiro mandato em 2012, o Dr. Bera esperava ter 10 índios americanos na Câmara dos Representantes. Vários índios americanos que buscavam a eleição para a Câmara perderam as eleições durante as primárias ou nas eleições gerais de 5 de novembro. Pelo menos três deles eram mulheres: Sushila Jaipal, Bhavani Patel e Krystal Kaul.

Dalip Singh Saund foi o primeiro índio-americano eleito para a Câmara dos Representantes em 1957. Também o primeiro Sikh, foi eleito para três mandatos consecutivos. Ele era do Partido Democrata. Demorou quase cinco décadas para que um segundo índio-americano entrasse na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Bobby Jindal representou o Primeiro Distrito Congressional da Louisiana de 2005 a 2008. Mais tarde, ele se tornou governador da Louisiana por dois mandatos, tornando-se o primeiro governador eleito índio-americano de um estado dos EUA. Jindal é o único índio-americano eleito para a Câmara pela chapa republicana.