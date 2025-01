Seis mortos em debandada em Tirupati, Andhra Pradesh, ministro-chefe em visita hoje

Pelo menos seis devotos foram mortos e dezenas ficaram feridos em uma debandada aqui na noite de quarta-feira, enquanto centenas deles competiam por ingressos para o Vaikunta Dwara Darshanam no templo do Senhor Venkateswara Swamy nas colinas de Tirumala, disse uma autoridade. O presidente do Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD), BR Naidu, disse que um corpo foi identificado. “Um DSP abriu os portões… e imediatamente todos que se aproximaram causaram esta debandada e estão surgindo relatos de que seis pessoas morreram”, disse TTD à mídia. Após a tragédia, o ministro-chefe N Chandrababu Naidu visitará Tirupati hoje e se reunirá com os feridos.