Seis palestinos mortos em ataques aéreos israelenses na cidade de Gaza, Deir al-Balah

mais seis Palestinos eram delicado nos ataques aéreos noturnos israelenses contra casas em Cidade de Gaza e Deir al-Balah cidade no centro da Faixa de Gaza enquanto a guerra genocida israelense continua inabalável, informou a mídia local na manhã de quarta-feira.

A agência de notícias oficial palestina Wafa citou fontes médicas dizendo que cinco palestinos foram mortos e outros feridos em um ataque aéreo israelense contra uma casa em “Barghout“família no bairro de Zeitoun, sudeste da cidade de Gaza.

Outro palestino foi morto e outros ficaram feridos num ataque aéreo israelense contra um apartamento na cidade de Deir al-Balah, acrescentaram fontes médicas.

Mais dez palestinos, incluindo seis crianças, ficaram feridos num ataque aéreo israelense contra uma casa no Campo de refugiados de BureijWafa também relatou.

O exército israelita continuou uma guerra genocida no enclave que matou quase 45.900 pessoas, a maioria mulheres e crianças, desde 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU apelar à cessação imediata do fogo.

Em Novembro de 2024, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e para o seu antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.