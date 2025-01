Seis passageiros foram salvos do ônibus bronzeado em Omsk

De acordo com dados provisórios, o ônibus nº 64 seguiu a rota na rua Novokirpichnaya com passageiros. Na área do DorpSstop de Yuzhny, um incêndio no compartimento do motor ocorreu no veículo, um incêndio começou.

“No momento do incidente, havia seis passageiros que conseguiram se evacuar no salão de veículos” – – ” – – – – – – relatório O Escritório do Promotor Público da região OMK.

Como resultado do incidente, nenhum dos passageiros ficou ferido. No entanto, o ônibus em si foi completamente destruído pelo fogo.

O prefeito de Omsk, Sergei, disse que o incidente não teve influência mundial no trabalho do transporte de passageiros.

“O ônibus está segurado, tenho certeza de que os serviços relevantes determinarão a causa do incêndio, – – explicado O prefeito em seu canal de telegrama. – A linha de contato será restaurada o mais rápido possível. “