Seis poucos fatos bem conhecidos sobre o famoso linguista Ditsmar Rosentale

1. Quando Ditmar nasceu

Ditmar Elyashevich Rossal nasceu em 1900. A maioria das fontes menciona a data de nascimento em 19 de dezembro (31) de 1900, mas há instruções para 1899 e até o 1898. De acordo com as memórias dos professores de jornalismo -faculdade da Universidade Estadual de Moscou, o próprio Rossal disse com a leve ironia que era costume nas famílias judaicas subestimar a idade das crianças para que não fossem trazidas para o exército. Os documentos desapareceram durante a guerra. Mas no arquivo pessoal, a autobiografia de um cientista é armazenada, onde indica que nasceu em Lodzi em 24 de fevereiro de 1900 – a Polônia entrou quando o Império Russo entrou.

2. Ninguém na família falou russo

O padre Elyashiv (Sigmund) Rossal trabalhou como economista, a mãe Ida Rossal liderou as famílias. A família do futuro linguista não falava russo. O garoto estudou em um ginásio em polonês. Eles também estudaram russo. Em casa, eles falavam três idiomas: iídiche, polonês e alemão. O último foi explicado pelo fato de seu pai amá -lo e trabalhar para um economista em Berlim por um tempo. Russo para o famoso russianista, como ele disse, foi ensinado.

No entanto, Rossal sabia sobre doze idiomas, incluindo italiano, latim, grego, inglês, francês, sueco.

3. Especialidade – italiano

Quando a Primeira Guerra Mundial começou, Ditmar se mudou com seus pais para Moscou. Ele estudou no 15º ginásio de Moscou (Varsóvia). A princípio, ele cometeu erros, mas depois se apaixonou pela língua russa e conseguiu controlá -lo de tal maneira que ele entrou na faculdade histórica e filológica da Universidade de Moscou em 1918 com um diploma em italiano. É assim que os colegas do cientista acreditam, é outro paradoxo. O futuro famoso especialista em ortografia russa, gramática e estilo de seu primeiro sucesso significativo na atmosfera linguística que os estudos da língua italiana. E ele obteve o grau de candidato a ciências pedagógicas em 1952 para o primeiro livro para os estudantes universitários. Curso Elementar ‘.

4. O que a economia tem a ver com isso?

Ditmar Rossal também estudou na Faculdade de Economia do Instituto Plashanov de Economia Nacional (antes de ser chamado de Instituto Comercial de Moscou). A propósito, seu irmão Oscar até aprendeu a futura celebridade a mudar a profissão. “Você tem que obter uma especialidade diferente.

5. Horas de nome para trabalho no NKVD

Ao mesmo tempo, o discurso italiano para o Rossal foi muito questionável.

– “Para um excelente trabalho para o NKVD”? Ditmar, você já concluiu as tarefas do NKVD?! – Uma vez seu amigo, crítico literário, com quem eles deram palestras nos mais altos cursos literários, perguntaram a Rosenthal.

– Agora você está em Moscou. Não em Kolyma. Eu tenho que explicar outra coisa? – Ditmar Elyashevich respondeu.

Ele recebeu um relógio com uma inscrição de Ação de Graças quando deixou a Escola Superior do NKVD, onde ensinou ouvintes ao idioma italiano, diz o autor do artigo sobre Rosenthal postou no site do Departamento de Jornalismo da Universidade Estadual de Moscou. “Eles o ligaram em casa e foram oferecidos livremente categoricamente por vir”, lembrou Julius Ditmarovich, filho de Rossal, em entrevista. Meu pai dormiu fora do rosto … mas não havia nada para fazer – ele tinha que ir à noite e disse que foi oferecido para ir ao estado da escola superior da NKVD para participar para ensinar a língua italiana.

Os ouvintes ensinados por Rosenthal foram preparados para o trabalho no exterior. Cada um deles parecia nascer de novo: ele recebeu um nome diferente, uma nova biografia. De acordo com essa ‘lenda’, e os alunos viveram: eles mencionaram um ao outro com o nome que receberam na escola ou o questionário que se desenvolveu para eles. Por exemplo, havia no grupo Francesca -na aparência de italiano, marrom -yeed, com cabelos escuros. De fato, seu nome era Masha Sokolova, ela acabou sendo uma moradora de Kiev.

6. “Alfabetização patológica”

O cientista acreditava que a “alfabetização patológica” o ajudou a estudar na escola. Eles dizem que, mesmo aos 93 anos, com dificuldade em passar pelo apartamento, Ditmar Elyashevich não parou de assistir revistas, encontrou constantes imprecisões estilísticas e descrições de idiomas.

Desnecessário dizer a importância dos manuais práticos escritos pelo professor Rosenthal e seus colegas, para aqueles que encontraram os problemas de escolher uma palavra exata, compatibilidade de palavras, opções para usar uma certa forma gramatical?

Rossal escreveu mais de 400 obras científicas, incluindo dicionários e livros didáticos bem conhecidos. Na Biblioteca da Universidade Estadual de Moscou, o nome de MV Lomonosov contém 132 nomes de apenas publicações russas.