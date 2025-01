"Seja um homem, não chore": Andrea trai a esposa e reclama? Maria De Filippi asfaltou

Aqui estamos no estúdio Maria de Filipos. Estamos acordados Canal 5 UM Há correspondência para vocêEncouraçado de sábado à noite. O episódio é no sábado, 25 de janeiro e a história é a de Andréa e Robertaum casal posto à prova por duas traições à parte dele com a mesma mulher. Depois de ser expulso de casa, Andrea decidiu recorrer ao programa para pedir perdão à esposa e tentar consertar o relacionamento.

A senhoria acolheu o casal tentando mediar uma situação complicada, ainda mais delicada pela presença de crianças. Andrea explicou os motivos de suas ações e atribuiu a traição a um sentimento de solidão e abandono que o dominou nos últimos anos. Ele admitiu que nunca pretendeu se afastar da esposa, mas o estrago já estava feito.

Por sua vez, Roberta falou da dor que sentiu ao descobrir a verdade, descrevendo a traição como um fardo que finalmente tirou do estômago: “Eu cancelei a inscrição de todos elesele disse amargamente, ressaltando como Andrea nunca levou em conta suas necessidades. Embora o reconheça como um pai impecável, ela confessou que não tem mais certeza do que sente por ele: “Acho que ele não me ama mais”.





Apesar das dúvidas iniciais, Maria De Filippi conseguiu convencer Roberta a dar uma última chance a Andrea, mas com uma condição bem específica: “A primeira coisa que você faz é não ligar para Maria, certo? Ou você cresce e eu não estou brincando sobre isso Como resultado, você também começa a assumir as suas responsabilidades, mas também há responsabilidades a nível emocional.”

O momento mais emocionante aconteceu quando o envelope foi aberto: enquanto se abraçavam, Andreia começou a chorardominado pela emoção. Maria veio até ele com sua habitual mistura de ironia e determinação para lhe dar um último conselho: “Seja homem e não chore”.

Um final cheio de emoções e… nova oportunidade para Andrea e Roberta encontrar novamente a paz, esperando que desta vez as promessas sejam cumpridas.