Seleção do ministro principal de Delhi BJP: Por que não há escolha natural

Depois que ministros principais como Madan Lal Khurana, Sheila Dikshit e Arvind Kejriwal, a política de Delhi está pronta para entrar em uma nova era, quando o rosto de Delhi for decidido. O Partido Bharatiya Janata formará o governo em Delhi e as indicações são de que um dos 48 mLA escolhido do O partido será o primeiro -ministro.

Aqueles que observaram a recente política do BJP estão cientes do processo de seleção. Na maioria dos estados, a liderança central do partido decidiu o nome do primeiro -ministro após os resultados e quase todos eram opções surpresa. Então, mesmo em Delhi, o líder não será escolhido pelo MLA, mas selecionado pelo alto comando.

Por que ninguém parece uma escolha natural?

Um dos requisitos anteriores de um ministro principal deve ser que a pessoa tenha o respeito do MLA. A escolha de Delhi foi amplamente travada contra o regime de Arvind Kejriwal. O BJP sentiu que uma liderança coletiva na unidade de Délhi beneficiaria o partido, pois não permitiria que Kejriwal colocasse a batalha de personalidade em primeiro plano.

Portanto, era um tipo de concorrência Modi vs Kejriwal. É por isso que nenhum dos que vieram depois de vencer as eleições pode reivindicar sua influência em qualquer outro assento, exceto por si. Isso inclui Parvesh Verma, que venceu contra Kejriwal. É por isso que agora existem muitos reclamantes para a posição superior.

Critérios para seleção

É em grande parte uma batalha entre os mesmos. Muitos dos líderes superiores do ponto de vista organizacional são o MLA pela primeira ou segunda vez. Portanto, os MLAs e a segura Upadhyay, Ashish Sood, Pawan Sharma e Shikha Rai têm uma experiência legislativa muito limitada. Mesmo um líder como Parvesh Verma, que permaneceu deputado durante dois mandatos consecutivos, não tem experiência no governo ou trabalhou em nenhuma posição organizacional importante.

Líderes como Vijendra Gupta, que permaneceram o líder da oposição na Assembléia de Délhi duas vezes e foram até o presidente do BJP do estado de Delhi, não são considerados carismáticos o suficiente para serem catapultados para o Post do Primeiro Ministro.

Esperando a escolha surpresa

Honestamente, será mais um jogo de equilíbrio que leva em consideração a maior política nacional do BJP. Há discussões de que o candidato pode ser um Purvanchali, uma vez que as próximas eleições estão em Bihar e que o partido deseja transmitir uma mensagem aos eleitores do estado.

Uma segunda linha de pensamento diz que, como Jats não está feliz com o partido nos Estados Unidos como Haryana, Uttar Pradesh e Rajasthan, líder da comunidade na publicação superior de Delhi, dará uma mensagem clara.

Alguns pensam que um rosto Sij ou Dalit poderia se adaptar melhor ao plano do partido. Mas, a maioria dos líderes é da opinião de que Sangh Parivar desempenhará um papel mais importante na decisão do líder e quem selecionado deve ter um relacionamento de trabalho próximo com suas roupas.

Postado em: 11 de fevereiro de 2025

Sintonizar