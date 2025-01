Selena Gomez desabafa sobre a repressão à imigração de Donald Trump: ‘Sinto muito, gostaria de poder fazer algo, mas não posso’

Selena Gomez expressou sua angústia com as ações recentes do presidente Donald Trump, especialmente em relação às suas políticas de imigração, de acordo com vários relatórios. A atriz de 32 anos, conhecida por seu papel na vencedora do Oscar de 2025, Emilia Pérez, postou um vídeo emocionante em sua história no Instagram em 26 de janeiro, que ela posteriormente excluiu.

O vídeo, no qual ele apareceu com os olhos marejados, transmitiu sua dor pela situação nos Estados Unidos. No vídeo, Gómez compartilhou sua frustração, dizendo: “Todo o meu povo está sendo atacado, as crianças. Saiba o que fazer.

A mensagem sincera de Gomez ressoou em muitos dos seus seguidores, especialmente com a recente onda de repressões à imigração sob a administração Trump. O vídeo vinha acompanhado da legenda: “Desculpe (emoji da bandeira mexicana).”

Repressão à imigração sob Trump Em 26 de janeiro, o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) relatou uma operação significativa que resultou na prisão de 956 pessoas, marcando o maior número de detenções desde que Donald Trump regressou ao poder. Como parte da sua agenda mais ampla, Trump tem defendido consistentemente as deportações em massa, que muitos criticaram pelo seu impacto humanitário.

“Aparentemente não é certo mostrar empatia pelas pessoas”, acrescentou Gomez mais tarde em um slide de texto.

México bloqueia avião militar dos EUA devido a deportações Num desenvolvimento relacionado, o México negou recentemente permissão para a aterragem de um avião militar dos EUA, interrompendo temporariamente os planos da administração Trump de deportar migrantes para o país. Esta decisão acrescenta ainda mais tensão à já tensa relação entre os Estados Unidos e o México no que diz respeito às políticas de imigração.

Trump também ameaçou impor tarifas ao México e ao Canadá, continuando a sua postura agressiva em matéria de imigração e relações comerciais.

A empatia de Gomez e o apelo à mudança Apesar de ter removido rapidamente o vídeo, o apelo emocionado de Gomez destacou a sua profunda preocupação com as comunidades imigrantes, especialmente as crianças que são afetadas pelas políticas de imigração em curso. Há muito que ela defende os direitos humanos e tem utilizado a sua plataforma para falar sobre questões de justiça social.

O vídeo de Gomez reflecte o crescente descontentamento entre muitos que sentem que as políticas de Trump visam desproporcionalmente as comunidades marginalizadas.

Fonte