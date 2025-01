Selena Gomez enfrenta uma reação violenta dos apoiadores de Donald Trump, elimina o vídeo emocional sobre a repressão da imigração americana

Selena Gomez está no centro das atenções depois que seu vídeo emocional se tornou viral. O cantor americano expressou angústia e entrou em colapso depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu uma cota diária de prisões e ordenou a deportação de imigrantes sem documentos. Após uma reação feroz, a mulher de 32 anos, conhecida por seu papel no Oscar 2025, Emilia Pérez, eliminou o vídeo.

O cantor apareceu com os olhos chorando e transmitiu sua tristeza pelo estado das coisas nos Estados Unidos. Deprimido pela regra que solicitou a deportação de imigrantes ilegais, expressou seu remorso e dor através de um vídeo enviado em sua história do Instagram em 26 de janeiro.

Em sua gravação, Selena Gomez disse: “Eu só queria dizer que sinto muito. Todo o meu povo está sendo atacado. As crianças. Eu não entendo. Sinto muito, gostaria de poder fazer alguma coisa, mas não posso. Não sei o que fazer. Vou tentar tudo, prometo “, como relatado por Mint anteriormente. A lenda da publicação disse” Desculpe “, junto com um emoji de bandeira mexicana, que foi eliminado desde então.

A cantora e influenciadora popular enfrentou uma reação posterior depois que ela publicou um vídeo de si mesma soluçando enquanto se referiu à deportação do povo mexicano. No domingo, a administração de Donald Trump lançou uma blitz de aplicação de imigração em todo o país e anunciou recentemente uma cota diária de prisões para autoridades de fronteira.

Em outro slide de texto, Selena Gomez publicou: “Aparentemente, não é bom mostrar empatia pelas pessoas”. Em particular, o cantor era um defensor longo dos direitos de imigração. Selena financiou as documentos da Netflix que vivem sem documentos em 2019. Esta série de documentários destacou as lutas enfrentadas por famílias indocumentadas nos Estados Unidos.