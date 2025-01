Sem alívio para Naresh Balyan: tribunal de Delhi nega fiança à AAP MLA no caso MCOCA

AAP MLA Naresh Balyan, acusado no caso da Lei de Controle do Crime Organizado de Maharashtra (MCOCA), teve sua fiança negada pelo tribunal de Delhi na quarta-feira. Naresh Balyan, o MLA de Uttam Nagar, foi preso em 4 de dezembro e desde então estava sob custódia judicial em conexão com o caso MCOCA ligado ao gangster Kapila Sangwan, também conhecido como Nandu.