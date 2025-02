Sem censura. Reportagem de Vladimir Sneguirev do Afeganistão. 1983

A chamada da Inter -City:

– Olá, esta é Lena Yakovich. Afeganistão, Panjsher Gorge, Rukha, 2º Batalhão. Você se lembra de mim?

Durma como uma mão removida .- Como não me lembro! Claro que me lembro. Lena, enfermeira heróica.

“E muitas vezes me lembro de você.” Eu mantenho seu livro sobre o Pólo Norte. E contas de granadas. Por que você se lembra de mim?

Bem, qual é a pergunta?!

Por que me lembro de Lena Yakovich …

Havia duas, duas meninas, cerca de vinte anos, Lena Yakovich e Larisa Savkin. Eles foram enviados de Cabul para o desfiladeiro de Panjshger, onde estava em andamento uma grande operação militar. As lutas foram ferozes. As meninas estavam imediatamente em frente, mais de uma vez mais do que uma argamassa, e tiveram que trabalhar o tempo todo: os feridos que dirigiram e dirigiram. Em emergências, Lena e Larisa deram seu sangue aos feridos. “Transfusão direta” – isso é mencionado no idioma médico. Esse pygalis salvou a vida de muitos soldados, tornou -se suas irmãs de sangue.

Voltando a Moscou depois que fui forçado pela vastidão da guerra afegã, imediatamente me sentei no material sobre Lena e Larisa. Escreveu. Eu dei à censura militar, para que todos os artigos do Afeganistão fossem. Aqui está um carimbo retangular elegante nos campos da primeira página digitada com um texto padrão esmagador:

“Não há objeções à publicação de informações militares, levando em consideração os comentários. Os comentários foram feitos nas páginas 2 e 3 … Censor militar V. Zhuk. 1 de fevereiro de 1983.”

“Comentários” são “segredos militares” que ele perdeu do meu material.

Qualquer menção às brigas que lutaram com nossos guerreiros. Sobre uma mina que explode quinze metros das meninas. Sobre as pessoas feridas que adoeceram (pode ser ferido durante a guerra?). Até a expressão “as meninas não se lembram dos nomes dos soldados que salvaram” que foram introduzidos em dúvida o censor.

Mas a enfermeira Elena Yakovlevich.

E ele ficou “salvo por eles”.

Minha raiva (não, raiva) não pode ser transferida. Decidi procurar a justiça do primeiro vice -chefe do pessoal geral Akhromeev, que atualmente era responsável pelo Afeganistão.

“Como está”, eu digo, “Sergey Fedorovich?” O mundo inteiro sabe que estamos lutando no Afeganistão, os caixões vão ao nosso fluxo da União e eu tenho que montar contos de fadas no jornal.

O general do exército me queimou com um olhar sério. Então ele pegou lençóis com anotações de censura, franziu ainda mais a testa e, sem ler, cruzando com seu lápis vermelho que ele já havia removido o censor.

“É melhor sabermos o que é possível e o que não pode ser publicado na imprensa”, disse ele e nos levantamos, deixando claro que o público acabou.

Então esse material saiu – de uma forma miserável e vergonhosa. O que disse trinta anos depois que eu disse a Lena Yakovich quando ela me ligou para além do complicado. E Lena em resposta:

– Você não se preocupa. Pelo contrário, tornou -se bom. Afinal, nossos pais não sabiam que partimos para o Afeganistão. E então eles teriam morrido com medo.

Quando, depois que terminei a conversa com ela, tornei meus arquivos e descobri que o material preparado para Komsomol. Deixe a “pátria” publicá -lo completamente. Afinal, agora sinto vergonha pelas meninas que estavam na linha de fogo.

Lembre -se: Lena e Larisa

Lena e Larisa. Muito garotas. Lena é uma miniatura, bochecha, pendura os olhos, borrifa rápida, larisa branca, gordinha, em conversas e gestos mais rigorosos, mais completos que uma namorada. Lena se formou em uma faculdade de medicina em Penza, trabalhou em Murmansk. Larisa veio de Grodno, onde era enfermeira na estação de transfusão de sangue.

– Para que serve? Eu pergunto. – Por que você pediu pelo Afeganistão?

Ambos com temperamentos diferentes dão seus argumentos, mas o significado das respostas é quase o mesmo: “Eu queria me experimentar em uma empresa difícil e importante”.

A sala em que eles vivem é talvez ocupada para dois, mas muito confortável. Lena está ocupada com o ladrilho, onde cozinha de café, Larisa coloca a mesa: xícaras de porcelana elegantes, açúcar, biscoitos. Na mesa de cabeceira, eles têm uma gaiola com papagaio de Clara e Glasha. Cortinas. Espelho. As meninas correm para dançar que ocasionalmente ocorrem e lêem poesia uma para a outra: Lena – Yesenina, Larisa – Yevtushenko.

A ordem do contingente limitado das tropas soviéticas os apresentou – Lena Yakovich e Larisa Savkin – aos altos prêmios estaduais.

Você deve estar ciente de Lena, Larisa e seus amigos. Sobre as meninas que são um dia bonito, algumas em Minsk, algumas em Leningrado, chegaram à agência de serviços militares e pediram que as enviassem para a República Democrática do Afeganistão. “Para testar -se em uma empresa difícil e importante”. Você deve saber que todos ganham palavras boas e altas – este Natasha, Lena, Zoe, Larisa. E altos prêmios estaduais. Se é difícil para soldados e oficiais, imagine o que eles, colegas de estudantes despreocupados …

R. Shafikov. Desenho de caneta.



Testes especiais caíram na parte dos enfermeiros que eram fundamentais em nossas partes. Inverno de 1979-1980 acabou sendo muito difícil: a neve caiu em quase todos os lugares, as geadas estalaram. As meninas de acordo com todos viviam em tendas, trabalhavam em tendas. “De manhã, para me lavar, tive que romper o gelo em um barril de água”, disse -me Kiev Govorova, as medalhas concedidas “por mérito militar”.

… Lena e Larisa foram enviados em uma viagem de negócios. Por três dias. O helicóptero os entregou ao desfiladeiro onde estava localizada a unidade -militar soviética e a parte afegã fica ao lado. Lena e Larisa foram determinados por grupos sanguíneos de soldados e policiais a tempo, foram marcados nas montanhas circundantes em um buquê de flores e começaram a se reunir. No entanto, eles tiveram que adiar o retorno por três semanas. Porque a batalha no bairro eclodiu e nossos guerreiros se apressaram para ajudar a guarnição afegã cercada por uma grande gangue. Porque os feridos apareceram, que teve que oferecer a primeira ajuda urgente. O desejo de “testar” -se inextricavelmente ligado à necessidade de distribuir sua bondade, força e resistência com outras pessoas.

Afinal, é verdade, leitor, as pessoas geralmente querem se experimentar fortes e honestamente. Um covarde, um adaptativo, um mentiroso nunca aparecerá em um teste. Você só pode experimentar o que é.

Em vez de três semanas por três dias … eles foram baleados por morteiros. Eles tiveram que tomar cuidado com os atiradores de elite. Assim que Mina explodiu apenas quinze metros deles. “Eles nem sequer tiveram tempo para se assustar”, ri Lena. Assim que a curva de uma metralhadora grande de calibre corta uma árvore ao lado deles. Eles trabalharam. O comando sugeriu repetidamente que as enfermeiras estão deixando a lacuna: “Obrigado, membros da família. Vamos tentar sem gerenciar você”. Vinte minutos com um helicóptero e segurança completa. Eles ficaram.

Um fato: em uma emergência, Lena e Larisa deram seu sangue aos feridos. As enfermeiras se tornaram irmãs de sangue para esses meninos.

As meninas não se lembram dos nomes dos soldados que salvaram, e os soldados não conhecem seus sobrenome. Mas nós, o leitor, devemos lembrar e saber:

Lena Yakovich e Larisa Savkina.

1983