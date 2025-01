‘Sem compensação ou ação’: polícia da UP à família alegando que homem morreu sob custódia

“Nenhuma ação será tomada contra nenhum policial, nem eles receberão qualquer compensação. Façam o que puderem”, disse um oficial sênior da polícia aos parentes de um homem que supostamente morreu sob custódia policial após ser preso sob acusações de consumo de álcool ilícito. fabricação no distrito de Lakhimpur Kheri, em Uttar Pradesh.

Num vídeo que se está a tornar viral, Lakhimpur DSP PP Singh é visto a negar qualquer indemnização aos familiares do morto, ao mesmo tempo que se recusa a tomar medidas contra a polícia. “Mantenha o corpo com você pelo maior número de dias possível. Faça o que puder”, PP Singh é visto dizendo com raiva à família enlutada.

O chefe do Partido Samajwadi, Akhilesh Yadav, também compartilhou o clipe e criticou o governo do BJP em Uttar Pradesh. “O BJP é um partido sem coração”, tuitou Yadav.

Parentes de Ramchandra (35 anos), o homem que morreu após ser preso, disseram que ele tinha ido à floresta buscar lenha, mas foi detido injustamente pela polícia, que invadiu a floresta onde homens supostamente produziam bebidas alcoólicas ilegalmente. . Ramchandra estava entre os quatro homens presos pela polícia.

Segundo a família de Ramchandra, ele implorou à polícia, dizendo que não estava envolvido em nenhuma atividade ilegal, mas a polícia não o ouviu.

Disseram ainda que quando a condição física de Ramchandra se deteriorou, a polícia deixou-o a meio caminho num centro de saúde e levou os outros três para a esquadra da polícia de Majhgai.

Quando os familiares receberam a notícia da morte de Ramchandra, protestaram no centro de saúde, alegando que ele tinha morrido sob custódia policial e exigiram medidas contra a polícia.

A polícia também chegou ao centro de saúde e levou o corpo à força para Lakhimpur para autópsia, alegou a família.

A polícia então acusou os parentes de Ramchandra e outros moradores que se juntaram ao protesto com eles, agravando ainda mais a situação. Os parentes de Ramchandra, que chegaram a Lakhimpur, onde a polícia levou o corpo, recusaram-se a realizar a sua última cerimônia em protesto e exigiram Rs 30 lakh como compensação.

Quando o DSP PP Singh chegou à esquadra da polícia, confrontou os manifestantes e disse-lhes para levarem o corpo, sustentando que Ramchandra desmaiou e não morreu sob custódia policial.

O incidente gerou uma disputa política, já que Akhilesh Yadav também compartilhou o vídeo de PP Singh confrontando os membros da família de Ramchandra em X. “O BJP é um partido sem coração”, escreveu o chefe do SP.

Enquanto isso, o Superintendente Adicional de Polícia (ASP) Pawan Gautam disse: “De acordo com informações, quatro pessoas estavam envolvidas na fabricação de bebidas alcoólicas ilícitas. Quando a polícia invadiu a floresta, o acusado sob a Lei dos Gangsters, Ramchandra, aliás Laalta, começou a correr e caiu inconsciente . A polícia o deixou em um centro de saúde onde foi declarado morto.”

A polícia está investigando as denúncias feitas pelos parentes de Ramchandra. Qualquer ação será iniciada com base no relatório post-mortem, acrescentou ASP Gautam.