‘Sem desculpas’: o EE

A diretora de imigração e conformidade aduaneira com os Estados Unidos, Tom Homan, respondeu ao vídeo do Instagram de Acter-Singer Selena Gomez, na qual ela caiu sobre os ataques e as prisões de gelo. O czar da fronteira questionou as emoções e as lágrimas dos 32 anos -e disse que o governo Trump “pede desculpas” por causa dos ataques de gelo destinados a migrantes ilegais.

O cantor do rei do rei, que é um defensor ardente do presidente dos EUA, Donald Trump, também reagiu ao vídeo de Selena Gomez, de acordo com as informações que circulam on -line. Lã do rei acusou Selena e pediu que ela arrume as malas e voltasse ao México. “Você deve embalar suas malas e retornar ao México. Pegue sua avó (avó)”, escreveu Lana de acordo com fontes on -line.