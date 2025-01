Sem freios. "Garota má" como uma variante da eterna guerra entre os sexos

São compartilhadas coisas muito pessoais e íntimas que não se destinam a olhares indiscretos. Algo que o cinema evitou fundamentalmente – para não comparar a tela com um buraco de fechadura. O sexo, como sabemos, é uma coisa caprichosa, cada um tem os seus caprichos, podem ser excitantes, mas certamente não se destinam a um terceiro par de olhos: tornam-se imediatamente nojentos.

O filme Babygirl da atriz e diretora holandesa Halina Rein (em nosso lançamento “Bad Girl”) no Festival de Cinema de Veneza causou grande alegria entre alguns, enquanto outros fugiram do salão em pânico. Sua heroína Romy é empresária e CEO de uma grande empresa fabricante de robôs. Há gemidos altos mesmo durante os créditos iniciais – o filme abre com uma longa cena de orgasmo. Acontece que o orgasmo é simulado, pois a CEO Romy, que fugiu para outra sala, completará secretamente o processo com seu pornô favorito. Seu marido Jacob, diretor de teatro, dirige pacificamente “Hedda Gabler” e nem sabe disso – estão juntos há quase vinte anos, têm duas filhas, uma família exemplar, mas todos têm suas próprias baratas.

Falar deste filme é pisar em bases frágeis de temas extremamente íntimos e delicados.

Esta é uma história sobre uma crise indefinida, sobre paixões insatisfeitas e sobre a descoberta pela heroína de novos graus de emancipação interna, liberdade de sentimentos como vergonha e dignidade. Como explicam num dos monólogos finais do filme, o problema é que o marido-diretor tem conceitos ultrapassados ​​sobre relações sexuais. O marido idoso é interpretado pela morena de barba branca Antonio Banderas, a esposa insatisfeita é interpretada por Nicole Kidman. Satisfação e ao mesmo tempo uma dura lição lhes será dada pelo terceiro personagem principal – o estagiário Samuel, jovem e arrogante (neste papel Harris Dickinson).

Ele imediatamente resolve o problema em mãos fortes. Primeiro ela salva Romi do cachorro que a atacou e o subjuga facilmente. E então, tendo notado habilmente o desejo reprimido de obedecer em seu superior, ele a seduz com a mesma facilidade com os prazeres dos jogos sexuais de “escrava” e seu “mestre”. Eles se juntavam, balanço e pedra, gelo e fogo: ela teria que imitar um cachorro, rastejar sobre as mãos e os joelhos, atirar de um pires, e isso seria apenas o começo de humilhações refinadas, doces para ela, divertidas para o o experimentador Samuel, enojando uma testemunha externa. Essa é a paixão de uma mulher faminta pela zombaria aberta de um homem triunfante ao som de uma música que lembra o rugido de tigres acasalando (compositor Cristobal Tapia de Veer).

Muitos estão maravilhados com a coragem de Nicole Kidman, que antes não era tímida. Sua heroína injeta Botox diante de nossos olhos, o que a faz parecer Catherine Deneuve de alguns ângulos, e Lyudmila Gurchenko de outros – a atriz perde sua individualidade e ao mesmo tempo sua incrível plumagem. Ela não tem medo de parecer velha ao lado de seu jovem amante. Sua Romy corre freneticamente do poder que lhe foi conferido por sua carreira oficial para a disposição de cumprir todas as ordens do governante. Isto é doloroso para ela e, no que me diz respeito, também para o espectador que não está habituado a espreitar. Isso, é claro, exige coragem da atriz não apenas para se despir, mas também para virar do avesso a sua própria psicofísica ou a da heroína. Mas por que os aplausos – Nicole Kidman está longe de ser uma pioneira aqui: tanto no cinema respeitável quanto na indústria pornográfica você vê algo diferente. A diferença esmagadora entre a idade da senhora idosa e a juventude brilhante do objeto de sua paixão foi representada, por exemplo, no filme “Paixão Proibida” de Catherine Breillat e na fonte original “Rainha de Copas” do dinamarquês Mai el -Touki. E a vergonha que a ‘garota má’ Romy sente não parece ter acontecido – você não simpatiza tanto com a heroína quanto com uma atriz boa, mas excessivamente aventureira.

O roteiro de Halina Rein traz diversas reviravoltas arriscadas – com a visita inesperada do persistente Samuel à família de sua escrava, com suas constantes reviravoltas e hesitações, com ataques de autoestima, com o temperamento desconfiado de suas filhas, você não vai fazer . entediado aqui. Mas os diálogos mais importantes são concebidos e escritos de forma tão histérica que nem Kidman e Banderas conseguem interpretá-los.

O filme é composto por muitas camadas, todas baseadas em contrastes intrigantes: a posição poderosa de um gestor de topo, a reputação de um ícone feminista – e o acto de lamber um disco, que desactiva todos os travões naturais do corpo. Os autores dizem diretamente: queremos “mostrar ao mundo quem realmente somos”, por algum motivo, focando na fisiologia dos desvios sexuais. Ao mesmo tempo, o elenco masculino do filme parece apenas a evaporação de suas fantasias: Banderas interpreta o homem com uma ternura tão tímida e juvenil, como se ele e sua esposa estivessem se encontrando na cama pela primeira vez, e um estagiário retratado por Dickinson deveria ser imediatamente expulso da empresa de robótica, mas também do bar onde trabalha meio período – impetuoso, agressivo, incontrolável, perigoso e incapaz de qualquer outra coisa que não seja violência. Mas nada pode ser feito, é assim que o autor do filme vê esse sexo inimigo sem escrúpulos.

Um dos leitores online chamou o filme de Rain de provocativo. É provável que uma imagem tão assertiva encoraje os curiosos a procurar novas experiências na exploração dos limites da sua própria sexualidade. Mas não tenho certeza se esse é o trabalho da arte séria, ao que parece.