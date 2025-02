Sem meias, sem calças justas – Alexa Chung e Emma Corrin usavam esse acessório excêntrico com os calcanhares

Quando eu pensei que meu guarda -roupa de inverno havia atingido seu pico – cores organizadas, botas interrompidas e tendências de meias -de -refinadas – a moda me lança uma bola curva. Do nada, uma nova tendência no clima frio andou no palco, e é a que eu nunca vi chegando.

Nesta semana, Alexa Chung e Emma Corrin saíram nas cabeças do MIU, mas, em vez de alcançar padrões coloridos ou de inverno, eles beijaram um retorno inesperado: as pernas. Peças com peças nostálgicas e deliciosamente excêntricas, o visual acrescentou uma dose de charme de Balletcore com um lado da rebelião retrô – a época em que a moda de inverno ainda tem algumas surpresas na manga.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Os dois britânicos optaram pelo mesmo Miu miu Silk Knee Lifes (£ 320) Divirta com roupas escuras e divertidas, desenvolvendo roupas divertidas, mas polidas – um equilíbrio que a marca dominou. Ao manter uma fórmula surpreendentemente semelhante, cada uma associou as pernas a uma saia do joelho em uma sombra vibrante e pronta para a primavera e acessória com a mesma correia de corrente floral. A partir daí, a aparência deles teve reviravoltas diferentes: Chung sobrepôs um maiô cortado sob uma trincheira moldada, enquanto Corrin escolheu uma camada rosa macia sob uma jaqueta de couro azul -celeste.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Ao corresponder novamente, os dois terminaram suas roupas com pernas e saltos altos – uma escolha de estilo que acrescentou uma dose inesperada de elegância. Chung se inclinou na tendência do cultivo de sapatos de peep-toe, enquanto Corrin optou por uma silhueta final convencional.

Estes não são apenas os devotos de Miu Miu beijando o visual. O influenciador e animador do podcast Alexandra Cooper também foi visto exibindo a mesma combinação surpreendente nesta semana, combinando as pernas e os calcanhares com uma saia bonita e uma jaqueta de couro de motocicleta – soprando com uma doçura de Balletcore com uma borda inesperada.

Essa tendência poderia ter me levado de surpresa, mas estou oficialmente intrigado. Abaixo, descubra as melhores pernas e saltos para experimentar o visual sozinho.

Compre pernas e saltos:

Miu Meias altas no joelho em seda Compre o estilo que Chung e Corrin Love.

Zara Tira do tornozelo com saltos em sapatos de veludo O acabamento de veludo fornece a esses elementos alta energia.

H&M Pernas das pernas em 2 pacotes Compre -os enquanto estão à venda.

H&M Sapatos quadrados no pátio O acabamento quadrado e o calcanhar estreito atraem algumas das maiores tendências no calcanhar da temporada.

Ilha do rio Leggings marrons Estilizá -lo com chinelos confortáveis ​​ou associar -se a um salto alto, apenas Chung e Corri.

Atordoado Bombas de estilingue de couro Sebastian Eu os bani antes dos meses de verão.

Pessoas livres Driver de perna ao lado de Delaney Isso também está presente em cinco outros tons.

Miu Bombas de couro Nappa Estes também vêm em um estilo de camurça marrom.

Pessoas livres 28 “Stiddwarmers Estes também vêm em um tom verde animado.

Reforma Eugenie slingback inteiro É oficial: os saltos de peep estão de volta para a primavera 25.