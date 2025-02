Sem neve? Não muito tempo: "Interrupção intensa". Giuliacci novamente, no dia da reversão

Ribaltone chega. Se a semana começar sozinha com frio e chuva, a chegada da neve verá até os próximos dias. As interrupções – explica meteorologistas – equipe de Mario Giuliacci -, rejeitado pela alta pressão que se expande no mar do Mediterrâneo Ocidental, eles são de fato forçados a eliminar sua península. “Uma situação – lê – que se consolidará nos próximos dias, para que nos damos quase sem chuva ou queda de neve por uma semana, mesmo que haja um pouco de frio, especialmente até quinta -feira”.

Mas no início da próxima semana, a alta pressão deixará o Mar Mediterrâneo. Resultado? A chegada de Um intenso mau funcionamento do Atlântico. Este último atravessará toda a península de norte a sul, o que significa que o mau tempo é generalizado. O agravamento desse tempo chegará, de acordo com as previsões, terça -feira, 25 de fevereiro.





De fato, é esperado a chuva para o dia que orará inicialmente acima de tudo o norte e as regiões do Tirreno central e, em seguida, chegará ao resto do centro e das regiões do sul entre quarta -feira 26 e quinta -feira, 27 de fevereiro. Também haverá neve. As projeções atuais mostram que haverá abundante queda de neve no arco alpino, mas apenas em alturas bastante grandes. Boas notícias, no entanto, no que diz respeito às temperaturas colocadas acima do padrão.