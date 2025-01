Sem ofender os tênis, mas essas botas ficam bem mais chiques com leggings

Em Aspen, os elegantes Angelenos usam leggings de uma maneira: enfiadas em botas de montaria. Desculpe, mas é apenas um fato, e se você sabe o que é bom para você, você seguirá o exemplo, mesmo que não esteja indo para Kemosabe, Betula ou Ajax Mountain. Para que? Porque Kendall Jenner disse isso, estilizando seu par de leggings Commando de neoprene da maneira mais elegante e não esportiva enquanto passava o fim de semana prolongado com Hailey Bieber e Fai Khandra no destino de esqui de inverno mais chique do Colorado.

Jenner foi flagrada tomando café com suas duas amigas próximas no bairro do centro de Aspen, usando leggings enfiadas em um par de botas de montaria Nes legais (e muito apropriadas para a área) de Ann Demeulemeester. Por cima, ela colocou um blazer Alaïa preto em formato de ampulheta sobre uma gola alta combinando, antes de completar o conjunto com um boné de pele marrom, óculos escuros, luvas de couro e uma versão marrom da bolsa Idaho da The Row.

(Crédito da imagem: Backgrid)

Sobre Kendall Jenner: Blazer Alaïa; A bolsa Row; Botas Ann Demeulemeester; Ordem Legging de neoprene (US$ 138)

Comando Legging de neoprene

Durante muito tempo, os únicos sapatos que as pessoas usavam com leggings eram os tênis, usados ​​​​quase exclusivamente para atividades relacionadas ao fitness. No entanto, a maré está mudando, especialmente com estilistas de primeira linha, como Jenner e Bieber, que recentemente arrasaram com um par de leggings com sapatilhas Mary-Jane. Para climas mais frios, entretanto, existe apenas uma escolha sólida de sapatos para usar com leggings: botas de montaria. Período.

Role para baixo para comprar a combinação de roupas que já foi datada e que está se tornando viral agora por causa do estilo de rua de Jenner em Aspen.

Compre leggings e botas de equitação:

Steve Madden Bota Riggs Joelho Alto

Pelúcia Legging forrada de lã

Reforma Bota de joelho Nancy

H&M Botas de motociclista de cano alto

Wolford Legging com ajuste perfeito

Feito bem A bota Adalai até o joelho

Divisões59 Leggings leves de cintura alta de 26″

Stuart Weitzman Bota de montaria Célia

LNA Legging estribo Miles

ZARA Botas altas com fivelas

lululemon Calças de cintura alta Align™ 25″

Reforma Bota Frances de cano alto

Alo Yoga Legging cintura alta 7/8 Airlift

Loeffler Randall Bota alta Lillian

J.Crew Calça slim com estribo

Atleta Leggings de estribo de cintura alta Transcend

ZARA Botas rasas de cano alto

Zela Vivendo com leggings de cintura alta