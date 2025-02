Sem ofensa por suéteres de lã, mas esta base alta tornará suas leggings muito mais chiques

Entre o final de 2024 e o início de 2025, a tendência de modelar leggings para parecer mais elegante aumentou. Os entusiastas da moda de Los Angeles em Londres estão cada vez mais associando leggings a suéteres elevados, especialmente estilos V -Neck, em vez de camisa tradicional. Kaia Gerber é um excelente exemplo dessa transição chique.

Durante um passeio recente em Los Angeles, Gerber incorporou a atração deste conjunto, apresentando suas leggings ao lado de um suéter de grande porte. Para terminar seu visual, ela optou por um boné de beisebol descontraído, tênis da moda, meias simples de tripulação e uma elegante bolsa de ombro de couro.

O casamento de um suéter V -Neck com leggings cria uma roupa sofisticada sem esforço que redefine as roupas relaxadas. Ao contrário da sensação mais relaxada e atlética dos moletons tradicionais, um suéter em V injeta um toque de refinamento e elegância em geral. Seu decote lindamente cortado enquadra o rosto enquanto o tecido macio rivaliza com graciosamente no corpo, criando uma aparência racionalizada e polida. Quer optemos por um ajuste descontraído ou alfaiate, essa escolha de tricô soa o equilíbrio perfeito entre conforto e versatilidade quando associado às leggings. É ideal para pilates, brunch ou corridas da cidade.

Ansioso para elevar suas roupas de leggings? Continue rolando para descobrir minha seleção organizada dos melhores suéteres V -Neck para comprar agora, da temporada de Zara à Loulou.

