Sem pena de Gianni Alemanno, ele tem que ficar preso por 1 ano e 10 meses: a decisão agora é final

Sem pena com Gianni Alemanno: O ex -prefeito de Roma e uma face bem conhecida da política italiana terão que servir Um ano e dez meses de prisão na prisão. Sem Spiraglio sem alternativa. O Tribunal de Vigilância tem de fato hoje, terça -feira, 28 de janeiro – uma ordem que é definitivamente retirada na tarefa às disposições sociais que lhe haviam sido concedidas. A decisão ocorre após as violações cometidas pelo ex -primeiro cidadão, que, segundo os juízes, vale a pena detenção.

Alemanno foi condenado por corrupção como parte da investigação sobre Mafia da capital. A punição final para o ex -prefeito chegou em 2021: um ano e dez meses para receber subornos no bairro Massimo Carminati um Salvatore BuzziProtagonistas centrais do sistema corrupto.

Inicialmente, Alemanno alcançou a oportunidade de servir o significado na dependência do teste de disposições sociais, um caminho que deveria ter sido mantido por ele mantendo a liberdade trabalhando para a comunidade. No entanto, a retirada desta medida foi devida ao disputa de violações repetidas dos requisitos necessários Pelo tribunal, o que levou à decisão final de transferi -lo para a prisão.

Nas semanas anteriores de sua nova prisão, que ocorreu em 1º de janeiro de 2025, teve o judiciário O pedido de defesa de Alemanno rejeitou Para evitar a detenção. O Tribunal de Segurança de fato considerou insuficientemente as justificativas do ex -prefeito e enfatizou como seus tubos não eram compatíveis com o regime de confiança no teste.

A decisão de hoje representa o epílogo final de um caso judicial que começou alguns anos atrás e que Ele marcou profundamente sua carreira política de Alemanno. Agora, quase dois anos estão esperando por ele na prisão, atrás das grades.