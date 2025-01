Sem querer ofender as calças, mas Gwyneth Paltrow acabou de fazer isso "Data" A tendência jeans está muito mais estilosa

Embora possa não ser o início dos anos 2000, o último conjunto de Gwyneth Paltrow certamente evoca uma sensação de nostalgia. Hoje, ela foi vista em Santa Bárbara ao lado do namorado, Brad Falchuk, vestindo jeans com punhos. Para completar o look? Ela optou por colete Chanel, camisa de manga comprida e tênis JW Anderson de cano alto. Esta combinação criou um visual maravilhosamente descontraído, mas refinado, ideal para realizar tarefas.

Embora alguns possam considerar os jeans com punhos “antiquados”, eles são inegavelmente uma das tendências de jeans mais impactantes de 2025. Sua popularidade aumentou nos últimos meses, alimentada por sua aparência proeminente no estilo de rua e entre personalidades influentes da moda nas redes sociais. redes. É claro que os jeans com punhos estão longe de sair de moda: eles vieram para ficar.

Continue rolando para ver como Paltrow estilizou seus jeans com punhos sem esforço e confira algumas das melhores opções disponíveis hoje.

(Crédito da imagem: Backgrid)

Sobre Gwyneth Paltrow: Tênis JW Anderson; Colete Chanel

Compre os melhores jeans com punhos

Também estão disponíveis em lavagens azul claro e azul escuro.

LEVI’S 501 90s Manguito Direito Os jeans Levi’s 501 dos anos 90 são icônicos, então sabemos que serão uma boa compra.

MANGA Jeans laváveis ​​com enxágue e punhos A lavagem escura parece tão cara.

Nós, os livres Calça jeans slim com ourela Shade Eu amo esses jeans. Estou usando-os há cerca de um mês e não consigo parar de usá-los.

AGOLDE Calça jeans cropped Fran com cintura baixa e perna reta As fashion girls de Londres e Los Angeles ainda usam jeans Agolde.

Feito bem Jeans soltos e de cintura baixa Eles são perfeitos para quem tem pernas longas.

Véronique Barbe Jeans Taylor cintura alta com perna larga Investir em jeans com punhos é uma aposta segura.

Jéssica Simpson Freesia – Jeans de perna larga com punhos Este par é um best-seller.

BDG Calça jeans com punhos largos Thea Se você gosta de jeans rígidos, então este é perfeito para você.

VKOYWKM Calça jeans boyfriend folgada A lavagem desgastada é tão vintage.