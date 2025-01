Semana de trabalho de 90 horas: Amitabh Kant diz: “Eu me esforço muito, mas trabalhar duro não significa…”

Sherpa do G20 da Índia e ex-diretor geral do NITIAayog, Amitabh Kant, em entrevista ao portal de notícias NDTV, disse que apoia o presidente e CEO da L&T, SN Subrahmanyan, e acredita em trabalhar duro para se tornar uma nação desenvolvida até 2047.

“Bem, vou deixar isso. Eu acredito em tentar muito. Eu acredito em trabalho duro. Eu realmente acredito que se a Índia quiser se tornar uma nação desenvolvida até 2047”, disse Kant, respondendo à pergunta do portal de notícias sobre sua opinião sobre o debate sobre a semana de trabalho de 90 horas de L&T.

O Sherpa do G20 também citou exemplos de outros países como o Japão, a Coreia e a China para realçar a importância do trabalho árduo e disse que se a Índia quiser sair da “merda do rendimento médio”, as pessoas precisam de trabalhar arduamente. com um resultado claro.

“Tal como o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, eles estavam a trabalhar arduamente. A Coreia estava trabalhando duro quando ele era criança. A China trabalhou arduamente durante três décadas. Se a Índia tiver de sair da situação de rendimento médio, os indianos devem trabalhar arduamente, mas também devem ter um resultado claro”, disse Amitabh Kant.

Amitabh Kant sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional O ex-CEO da NITIAayog, focou no fator que trabalhar duro não significa que as pessoas não terão equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Mencionou que muito poucos países neste mundo conseguiram crescer a uma taxa de quase 9 a 10 por cento anualmente sem trabalhar arduamente.

“Trabalhar duro não significa que você não terá equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Todos os indianos deveriam ter bem claro que muito poucos países são capazes de crescer 9-10 por cento anualmente, ano após ano, sem trabalhar arduamente”, disse Kant.

“A Índia também precisa de manter um claro equilíbrio entre vida pessoal e profissional, mas esse equilíbrio será alcançado através de trabalho árduo”, disse ele.

Amitabh Kant elogia o presidente da L&T O Sherpa do G20 para a Índia elogiou o presidente e CEO da L&T, SN Subrahmanyan, por ser um ‘CEO de classe mundial’ e por seus esforços em motivar a equipe a entregar projetos com antecedência, o que é supostamente incompreendido entre as massas.

“Eu conheço o Sr. Subrahmanyan muito bem, ele é um CEO de primeira linha, é alguém que tem um histórico estelar. Ele cumpriu seu papel como CEO da L&T e estava apenas tentando inspirar e motivar sua equipe. Eu estava apenas dizendo a eles para trabalharem duro para que possamos entregar nossos projetos com antecedência. Na minha opinião, isso está a ser tirado do contexto”, disse Kant, apoiando a visão de Subrahmanyan sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Kant também destacou que acredita firmemente que a nação precisa trabalhar duro e ter uma perspectiva clara.

“É difícil, não é fácil, temos de melhorar as infra-estruturas, temos de melhorar os resultados de aprendizagem, temos de melhorar os resultados de saúde, temos de impulsionar as exportações. Não é uma tarefa fácil”, disse Kant, comentando as perspectivas de crescimento da Índia numa entrevista ao portal de notícias.

