Semana de trabalho de 90 horas do presidente da L&T: a Índia está entre as nações mais sobrecarregadas? Os 20 principais países com longas jornadas de trabalho

O presidente da Larsen & Toubro (L&T), SN Subrahmanyan, iniciou um debate online perguntando: “Por quanto tempo você consegue ficar olhando para sua esposa?” ao mesmo tempo que defende uma semana de trabalho de 90 horas e sugere que os funcionários deveriam até abrir mão dos domingos. Anteriormente, Narayana Murthy, da Infosys, gerou polêmica ao defender uma semana de trabalho de 70 horas, atraindo críticas sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Os seus comentários destacaram questões relacionadas com o tempo de trabalho. Um relatório recente publicado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) destacou a situação difícil da força de trabalho em todo o mundo. Mostrou que a Índia está entre os países com “horas de trabalho excessivas”.

Como definir ‘longas horas de trabalho’? O relatório de 2023 da OIT sobre “Tempo de trabalho e equilíbrio entre vida profissional e pessoal em todo o mundo” definiu “longas horas de trabalho” como trabalhar regularmente mais de 48 horas por semana. Ele disse que esta definição é consistente com as normas internacionais do trabalho relevantes, Convenção No. 1 e a Convenção (N.º 30) sobre Horas de Trabalho (Comércio e Escritórios), 1930, que limitam o horário normal de trabalho a 48 horas por semana.

Ele relatório mostrou que cerca de um terço da força de trabalho global (35,4%) trabalhava mais de 48 horas por semana em 2019, antes do início da pandemia da COVID-19. Também destacou “uma diferença substancial de género na incidência de longas horas de trabalho remunerado”.

De acordo com a World Population Review, o número de horas que os funcionários a tempo inteiro trabalham numa semana ou num ano varia muito consoante o país. Em alguns países, a semana média de trabalho a tempo inteiro é inferior a 40 horas, enquanto noutros pode ser superior a 50 horas.

Qual é a posição da Índia entre as nações “sobrecarregadas”? A Índia ficou em 13º lugar na classificação apresentada no relatório da OIT ‘Banco de Dados de Estatísticas de Salários e Tempo de Trabalho (COND), ILOSTAT’. Embora a posição da Índia fosse ligeiramente melhor do que a do Paquistão, que ocupava o 12.º lugar, a situação era pior em comparação com a da China (16.º lugar).

De acordo com dados atualizados em 11 de janeiro de 2024, a “média de horas semanais por pessoa empregada” na Índia é de 46,7. Revelou também que 51 por cento dos trabalhadores na Índia trabalham 49 horas ou mais por semana.

Aqui está uma lista das 20 nações sobrecarregadas:

Sim. Não. País Média de horas semanais por pessoa ocupada Proporção de funcionários que trabalham 49 horas ou mais por semana 1 Butão 54,4 61% 2 Emirados Árabes Unidos 50,9 39% 3 Lesoto 50,4 36% 4 Congo 48,6 45% 5 Catar 48 29% 6 Libéria 47,7 27% 7 Mauritânia 47,6 46% 8 Líbano 47,6 38% 9 Mongólia 47,3 33% 10 Jordânia 47 34% 11 Bangladesh 46,9 47% 12 Paquistão 46,9 40% 13 Índia 46,7 51% 14 Maldivas 46,5 32% 15 Burquina Faso 46,3 41% 16 Porcelana 46,1 – 17 Macau, China 46 14% 18 Brunei Darussalã 46 23% 19 Quênia 45,6 26% 20 Senegal 45,5 17%

(Fonte: ‘Base de Dados de Estatísticas de Salários e Tempo de Trabalho (COND), ILOSTAT’)

Razões para ‘longas horas de trabalho’ De acordo com o relatório da OIT, as longas horas de trabalho nas economias em desenvolvimento e emergentes devem-se principalmente aos “baixos salários horários e/ou ao desejo de maximizar o rendimento (sejam salários ou rendimentos do trabalho independente, o que significa que os trabalhadores muitas vezes necessitam de trabalhar longas horas). apenas para sobreviver.”

No entanto, a situação é muito diferente nos países desenvolvidos, particularmente para certas categorias de trabalhadores assalariados, tais como trabalhadores profissionais e gestores, “de quem se pode esperar que trabalhem todas as horas necessárias para completar as suas tarefas e/ou podem trabalhar longas horas para demonstrar sua habilidade.” compromisso com a organização e assim tentar avançar na carreira.”