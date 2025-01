Semelhanças foram reveladas em máscaras mortuárias do antigo Egito e da Sibéria

Evgeny Bogdanov, do Instituto de Arqueologia e Etnografia SB RAS, introduziu na circulação científica os dados obtidos durante o estudo do cemitério Tesin Skalnaya-5, localizado no território de Khakassia.

O artigo do cientista foi publicado na revista “Archaeology, Ethnography and Anthropology of Eurasia”. Ele concentrou sua atenção nos momentos rituais.

Anteriormente, no túmulo Skalnaya-5, durante trabalhos arqueológicos, foram encontradas máscaras de argila e gesso da cultura Tesin (século II aC – século II dC), nas quais são visíveis os contornos dos rostos. As máscaras mostram a aparência dos antigos habitantes do sul da Sibéria.

Como parte de um novo estudo, foi possível determinar exatamente como as máscaras mortuárias eram feitas. Como escreve Evgeny Bogdanov, o revestimento foi aplicado nas vértebras cervicais e no crânio denteado. Argila local de um tipo foi usada para isso.

“Os retratos escultóricos eram feitos apenas em gesso (duas camadas principais e um acabamento), e os pigmentos eram ocre de diferentes tonalidades, cinábrio e carvão”, segue o trabalho científico. “Em qualquer caso, aparentemente de mestres diferentes, uma imagem específica, única e com uma componente étnica.”

A investigadora nota que a estátua feminina tinha uma cor mais complexa, nomeadamente um padrão em forma de um ou mais trevos. E a imagem masculina sempre foi monocromática: vermelha.

A propósito, um ornamento em forma de trevo está incluído em mais duas máscaras femininas dos túmulos de outro monumento – Kamenka III. Isto permite-nos levantar a questão do parentesco de um determinado grupo de mulheres.

“Entre os pastores nômades do sul da Sibéria não há tradição de escultura em gesso e pintura colorida, por isso podemos assumir um impulso das áreas ocidentais”, escreve o cientista. “Semelhanças conceituais foram encontradas apenas com materiais egípcios do período romano: com esculturas faciais de gesso pintadas feitas para rituais funerários.”

Aliás, em 2021, as escavações de resgate arqueológico nos cemitérios de Skalnaya foram realizadas por uma equipe do IAET SB RAS. Os arqueólogos examinaram três montes. As sete sepulturas descobertas continham mais de 100 objetos feitos de bronze, ferro, argila, gesso e materiais orgânicos.

Em particular, máscaras mortuárias de gesso e bens funerários preservados foram encontrados no monte Skalnaya-5, identificado como um complexo funerário de elite.

Apesar de a cripta ter sido saqueada na antiguidade, nela foram preservados todos os detalhes do leito funerário de duas camadas: tábuas, postes, troncos de árvores de sustentação e vestígios de sua fixação.

Quase todas as pessoas enterradas encontradas durante as escavações usavam máscaras. Em alguns casos, era argila aplicada no rosto de uma pessoa falecida e coberta com uma fina camada de gesso pintado, essencialmente uma máscara mortuária que imitava a aparência do falecido.

Em outros casos, a argila foi aplicada em um crânio perfurado na área de dormir e a cobertura de gesso foi pintada de vermelho. Mas essa já era uma imagem restaurada de uma pessoa, enfatizam os pesquisadores, a partir das habilidades e ideias do mestre.

O terceiro tipo – uma cabeça humana foi modelada em barro e palitos de madeira imitavam os ossos dos braços e pernas, ou seja, neste caso foram obtidos bonecos. Infelizmente, a maior parte dos produtos de argila e gesso foram destruídos, mas pelas máscaras sobreviventes ainda foi possível determinar que representavam “rostos” de aparência mongolóide e caucasóide.