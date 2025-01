Sendo agredido pela estrela de Friends, Matthew Perry, no início de sua carreira política: os segredos mais bem guardados de Justin Trudeau revelados

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou sua renúncia na segunda-feira em meio ao crescente descontentamento com sua liderança. O primeiro-ministro, de 53 anos, que iniciou a carreira como professor, permanecerá no cargo até que o Partido Liberal escolha um candidato alternativo.

Justin Trudeau tornou-se um rosto popular depois de ser eleito primeiro-ministro do Canadá em outubro de 2015. Embora o mundo o conheça principalmente como primeiro-ministro e líder por trás das rígidas políticas de imigração do Canadá, ainda existem alguns fatos desconhecidos sobre este último. . E apanhar na escola primária é apenas um deles.

Justin Trudeau renuncia: 5 fatos desconhecidos sobre o primeiro-ministro do Canadá

Justin Trudeau começou sua carreira docente após se formar na Universidade da Colúmbia Britânica. Entrou na política em 2008, quando foi eleito deputado.

2. Enquanto estava na escola primária, Justin Trudeau foi supostamente agredido por um estudante, e o falecido ator de ‘Friends’, Matthew Perry, mencionou uma reportagem do US News and World. Matthew Perry, no programa de Jimmy Kimmel, certa vez compartilhou que bateu em Justin Trudeau por “puro ciúme”.