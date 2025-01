Sensacional: Anna Kalinskaya quebra o silêncio, o que ela disse ao Sinner após a final

Mesmo que o amor já tenha acabado, a amizade mútua permanece. Então também Anna Kalinskaya comemorou a vitória de Jannik Sinner no Aberto da Austrália. “Parabéns Jannik Sinner“, escreveu o tenista russo nas redes sociais, completo com emoticons com um beijinho. Em outro lugar, Kalinskaya também destacou “o espírito esportivo” entre Sinner e Zverev ao postar o vídeo da cerimônia de premiação com o abraço entre os dois campeões. Neste caso também emoticons com corações.

“Foi uma atuação perfeitadesde os primeiros jogos saquei muito bem e imediatamente me senti muito rápido – explicou Sinner após a final -. Entrei em campo muito agressivo, senti bem a bola e depois passei para a frente Senti minha autoconfiança crescendo e isso me tranquilizou. Foi um jogo de alto nível, o primeiro set foi crucial e no segundo tive alguma sorte, principalmente no tiebreak. Estou muito feliz por esta confirmação e, acima de tudo, estou feliz por ter podido vivenciar isso com todas as pessoas que amo.”





Também na conferência de imprensa, Jannik Sinner reiterou o conceito de “partilha”, que se manifestou imediatamente após ter sido esmagado na final Alexandre Zverev e marcou o terceiro Slam de sua carreira, o segundo consecutivo em quadra dura do Aberto da Austrália. Pela primeira vez na carreira, defendeu um título de Slam, mas dada a forma como começou a jornada australiana e como se desenrolou a sua trama, é difícil fazer comparações com o que aconteceu há doze meses: “Cada Slam é sua própria história – explicou o campeão sul-tirolês de 23 anos, conforme relatado Super tênis – Defender esse título é diferente, há uma pressão diferente. Conseguimos fazer algo incrívelEstou satisfeito com a forma como consegui encontrar soluções no terreno. Quando você ganha esses jogos é sempre uma sensação ótima.”